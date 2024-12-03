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9部门发文完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展

2024年12月03日14:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月3日电（记者谢希瑶）商务部等9部门近日印发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》3日对外发布。

　　计划提出，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。城乡商贸流通网络更加完备，构建分层分类的城市商业布局，完善县乡村三级物流配送体系，果蔬和肉类冷链流通率分别达到25%和45%。批发零售业加快转型，培育100家骨干农产品批发市场，品牌连锁、即时零售、直播电商等新业态快速发展，流通组织能力持续增强。数智化、标准化、绿色化水平明显提升，打造一批数字供应链服务平台，托盘标准化率提高至40%左右，再生资源回收体系更加健全。国内国际融合发展深入推进，内外贸一体化加快发展，在流通领域培育一批具备全球竞争力的世界一流企业。

　　计划围绕5方面提出了14条具体举措。在完善城乡商贸流通网络方面，提出补齐农村商贸流通短板、健全农产品供应链、提升城市商业效能3条具体举措；在推动商贸流通创新转型方面，提出推动批发业平台化发展、推动零售业创新提升2条具体举措；在优化商贸流通发展方式方面，提出深化供应链创新与应用、提高物流标准化水平、加快商贸流通数字化转型3条具体举措；在加快商贸流通开放融合发展方面，提出培育流通领域世界一流企业、加快内外贸一体化发展2条具体举措；在强化组织实施方面，提出加强组织领导、优化税收金融支持、开展试点探索、强化规划引导4条具体举措。

(责编：胡永秋、赵欣悦)
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