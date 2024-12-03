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国家发展改革委：完善成品油管道运输价格形成机制

2024年12月03日14:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月3日电（记者魏玉坤）记者3日从国家发展改革委获悉，为贯彻落实党的二十届三中全会精神和党中央、国务院关于进一步深化石油天然气市场体系改革的决策部署，提高成品油管道运输效率，保障成品油稳定供应，国家发展改革委近日印发《关于完善成品油管道运输价格形成机制的通知》。

　　通知基于成品油管道运输特性，按照“准许成本加合理收益”的原则核定最高准许收入，国家石油天然气管网集团有限公司在不超过最高准许收入的前提下，与用户协商确定跨省管道运输具体价格。

　　通知明确了供需双方协商价格的原则：一是对于其他运输方式可替代的，管道运输价格不高于替代运输方式价格；二是对于其他运输方式无法替代的，管道运输价格不高于所在地区或邻近地区铁路运输价格。

　　通知自2025年1月1日起实施。国家发展改革委首次核定最高准许收入前，成品油管道运输价格暂按油气管网运营机制改革过渡期价格政策有关规定执行。省级价格主管部门可参照通知相关规定管理省内成品油管道运输价格。

(责编：胡永秋、赵欣悦)
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