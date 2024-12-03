人民网北京12月3日电 （记者夏晓伦）“一定要推动包括平台在内的整个数字经济发展，要形成一股数字经济发展的新浪潮。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在近日召开的首届“数字经济思享汇”活动上表示，近年来数字经济有很多新的发展领域，涌现各种各样的应用场景。

李稻葵还表示，我国数字经济产业尤其是平台企业有巨大潜力，不仅有工程师人才红利也有大量的应用场景，因此要大力推动包括平台在内的数字经济发展，能更好地促进增长、就业和消费，助推我国在国际竞争中占得先机。

国务院发展研究中心产业经济部部长田杰棠指出，大力发展新质生产力，对于数字经济而言是新的机遇期。数字经济、平台企业应更加紧密地与国家战略相契合，实现国家战略与企业创新的“双向奔赴”。展望未来一段时期，数字经济将在平台国际化、终端多样化、生态自主化、工业智能化、数据价值化等方向迎来更多发展机会。

中央财经大学经济学院教授徐翔表示，常态化监管的有效推进为我国平台经济治理带来新气象，促进了平台企业以提高自治能力、实现互联互通、塑造创新生态为方向积极变革，推动我国平台经济向着更健康、更有序、更具活力的方向蓬勃发展。

会上，由中央财经大学经济学院、中国互联网经济研究院联合研究的《数字平台变革：新特征与新趋势》报告（以下简称《报告》）对外发布。

《报告》认为，过去三年，数字平台通过创新变革，实现了从粗放发展到精细自治、从自成体系到互联互通、从自我发展到生态共赢的“三大转变”，逐渐成为数字生态中重要的开放共生体。中国互联网经济研究院院长孙宝文介绍道，数字经济与各行各业在技术、设施、数据、要素等方面正在加快融合，并且不断产生新模式新业态，持续提升生产力的发展水平。

中国宏观经济研究院战略政策室主任盛朝迅指出，当前数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，对稳定经济增长和促进产业升级的作用日益凸显，未来数字经济、数字平台企业要抓住新质生产力发展机遇，努力成为技术创新的引领者、要素创新配置的组织者、产业深度转型升级的赋能者、保障产业链供应链安全的执行者和国内国际双循环深度融合的重要链接者。

“平台在整个创新体系里面最擅长创新，它的优势在于有很多链接，链接场景、消费者等等，它能快速地找到创新的应用场景，快速进行科技成果的转化，平台的创新一定是非常直接的。”中国人民大学经济学院副院长、数字经济研究中心主任李三希称。

与此同时，数字平台也在不断调整定位，更好地把自身布局、产业趋势、国家社会需求有机结合。对此，《报告》提出，对数字平台的划分不再是仅仅按照规模，而是依凭其在数字创新生态中的定位进行划分，以更好地反映平台发展的阶段属性和独特能力，具体可分为生态开放型、内容分发型、服务聚合型等多个主要类型。

与会专家还认为，近几年平台企业通过创新变革实现了新的发展进步，对经济社会发展的贡献显著提升，更好地回应了社会期望、肩负起自身使命。当前，数字平台正迎来新的发展机遇期，正加快成为提高社会资源配置效率、贯通国民经济循环各环节、助力新质生产力发展和中国式现代化的重要推动力量。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经