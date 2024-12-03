人民网北京12月3日电 （记者夏晓伦）近日，“2024公用事业改革与政府监管论坛”和“2024能源行业改革与政府监管论坛”在北京同期召开。来自政府部门、科研机构和高等院校等50多家单位的100多位专家学者，就公用事业改革、能源行业改革与政府监管进行了探讨和交流。

浙江省社会科学界联合会党组成员、副主席李文贵表示，公用事业和能源行业的高质量发展事关民生福祉和经济安全，科学有效的政府监管是实现高质量发展的基本保障，如何在新的历史时期和发展阶段推进政府监管与改革，需要学术界和实务界的密切合作，从理念、方法、手段等方面对政府监管理论进行创新。

中国公园协会会长刘佳福提出，探讨城市绿化科学化监管，应推进政府治理和绿化监管人性化，加强特色风貌管制等多方面工作，包括尊重自然规律选植、强化规划监管、建立智慧管控、搭建协同平台、推动全民参与，实现从 “生态管控” 到 “与自然共生”，提升城市绿化监管水平。

住房和城乡建设部原副部长仇保兴提出，仇保兴在主旨演讲中指出，自主更新有原拆原建、原拆原建基础上优化提升、整体拆除重新设计三种模式，各有特点。同时，鉴于老旧小区自主更新缺乏绿色低碳激励，应制定系列补贴政策推动绿色低碳更新。此外，还提出了老旧小区自主更新的政策建议，包括强调自主更新优势、建立激励性规制、开展评选、财政协同推动示范城市建设、培训专家指导协调、建立专项奖励并放宽标准以实现零碳目标等。

为推动能源治理现代化，中国能源研究会理事长史玉波提出四方面建议：加强能源市场建设，完善市场机制；提升能源监管能力，确保市场有序；强化决策支撑能力建设，为能源发展提供科学依据；加强国际交流合作能力建设，以借鉴经验、拓展视野，适应能源全球化发展趋势，促进我国能源体系可持续发展。

中国社会科学院工业经济所研究员朱彤提出了三条提升能源监管效能的改革思路。一是要加快电力市场化改革进程，让现货市场和辅助服务市场设计切实发挥市场机制 “发现价值” 和 “实现价值” 的功能；二是电力市场应为促进有效率的能源转型提供更高的 “灵活性”；三是监管制度改革必须注重 “效率” 与 “脱碳” 政策与机制之间的协调和平衡，从而更好地适应我国能源行业发展的新态势，推动能源监管工作有效开展，保障能源行业健康、可持续发展。

中国能源研究会研究员谢国兴建议，在容量电价固定成本核算机制方面应加以优化，同时完善延寿机组和应急备用机组容量电价机制；要积极推进煤电容量市场建设，以增强市场的调节能力和资源配置效率；此外，还需加强监管力度，防止煤电容量电价政策不合理提高用户消费价格，确保电价政策在保障能源供应安全稳定的同时，兼顾用户的利益，推动煤电行业健康可持续发展，助力我国能源体系平稳运行。

据了解，上述论坛由浙江财经大学中国政府监管与公共政策研究院、中国城市科学研究会城市公用事业改革与监管专业委员会、中国能源研究会能源监管专业委员会、中国工业经济学会产业监管学科专业委员会共同主办。

(责编：郭思邈、高雷)

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