人民网北京12月3日电 （记者乔雪峰）凭借着车型小巧轻便、操作简单灵活、价格相对低廉等优势，一直以来，电动自行车被誉为“5公里以内最好的交通工具之一”，成为民众出行的首选“坐骑”。

今年11月起，国家市场监管总局等多部门联合发布的多项电动自行车“新国标”正式落地实施。据了解，新国标最大的变化就是对防止改装、防火阻燃、限制车速等多方面提出了更高要求，从多方面推动电动自行车安全性、舒适性、便利性提升。

“新国标”落地后，“旧车如何处理”是消费者最为关注的问题之一。据工业和信息化部披露的数据，目前国内电动自行车社会保有量已超3.5亿辆。据国家统计局统计，2023年，包括电动自行车在内的助动车制造行业规模以上企业738家，年产量4228万辆，同比增长3.8%，近5年产量年均增速为11.8%。

专家建议，相关部门出台旧车处理相关政策时，应广泛且充分地征集消费者等各方意见，实现既有数亿辆电驱动电动自行车的平稳过渡与着陆。

前不久，在“新国标”实施前后，商务部、工信部等部门出台了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，全国各地纷纷制定细则并出台文件，明确补贴标准和范围。随着一系列政策的实施，目前，多地电动自行车销售迎来小高峰，市场逐步升温，“以旧换新”政策效应逐步释放。

据商务部公布的数据显示，截至11月19日，全国所有省份均出台了电动自行车以旧换新实施细则，电动自行车收旧50.57万辆、换新50.57万辆，累计带动电动自行车新车销售12.91亿元。

那么，如此庞大数量的电动自行车都是在哪发货的？又都销售到哪些省份呢？12月2日，在“新国标”落地满月之际，货运平台发布了多组电动自行车的货运榜单。据运满满发布数据显示，2024年1月1日至11月30日，电动自行车发货量前五名的省份分别为江苏、天津、山东、浙江、广东，电动自行车发货量前五名的城市分别为天津、无锡、徐州、临沂、常州。

2024年1月1日至11月30日，电动自行车收货量最大的省份前五名分别为江苏、山东、广东、河南、河北。专家分析称，这五个省份的共同点是大多属于平原地区且人口密集。由于地形的原因，电动自行车在路况良好的平原地区显然更受欢迎。

尽管由于海拔和地形等原因，电动自行车的续航在高原和山区会有一定的限制，但随着电池的升级以及整体技术的提升，西南一带的电动自行车保有量也在逐步提高。数据显示，在刚刚过去的双十一期间（2024年10月14日-11月14日），电动自行车收货量较上月同期涨幅最大的省份前三名分别为西藏、云南、贵州。

业内人士提醒消费者，“新国标”落地后，不具备有效认证证书的电动自行车将不予办理登记上牌。因此，消费者在购车时需仔细查看车辆文件及相关认证，确保车辆质量及行驶安全。

广东省电动车商会执行会长蓝世有表示，鼓励引导市场上核心零部件老化或存在安全隐患的电动自行车置换成符合“新国标”的电动自行车车型，将更好满足居民消费升级需求、提高居民生活品质。

(责编：郭思邈、高雷)

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