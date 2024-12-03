原标题：瓜子二手车大数据：二手极氪001“准新车”抢手，价格最高省一半

进入新能源汽车时代，自主品牌实现了弯道超车。根据瓜子二手车最新发布的《新能源保值率数据报告》显示，自主品牌新能源车占据了新能源二手车的主导地位，车源量超过80%。

当前，在自主品牌中，传统造车新势力的格局也已发生变化。从具体销量表现来看，不少后起之秀已经稳居第一梯队。以极氪为例，据官方数据显示，在细分市场方面，极氪001今年累计销量位居25万以上纯电车市场榜首。然而，极氪001也经历了多次更新换代，因此不少消费者会观望其二手车市场的表现。瓜子二手车通过平台大数据，综合对比车型、价格、性能表现等因素，帮助消费者找到更具性价比的选择。

新能源二手车3年后普遍折价过半

今年8月，极氪发布了2025款极氪001。在此背景下，不少车主选择了更新换代，带动一大批极氪001进入二手市场。瓜子平台数据显示，在瓜子在售的极氪车系中，二手极氪001的占比超过了6成，成为极氪品牌中热门车型。

供给的充足，让二手极氪001的价格也变得极具吸引力。以2023款WE版86kWh和100kWh车型为例，它们的价格都比新车便宜了30%以上。此外，经过几次换代，极氪001的二手车价格也已经基本稳定。

中国汽车流通协会副会长罗磊表示：“与传统燃油车相比，由于新能源汽车迭代速度更快，二手新能源汽车的流通速度也更快，车龄在2年以内的车辆进入流通市场的比例超过40%，相当于准新车。”

据瓜子大数据显示，新能源二手车在首年折价最高，3年后普遍折价过半。与此同时，传统燃油车的换车周期通常为6至8年，而新能源汽车仅为3至5年。这意味着，在预算相同的情况下，消费者通过瓜子平台可以购买到更年轻、车况更优越的新能源二手车。这一情况在瓜子平台中亦有体现。目前，瓜子在售车源中，二手极氪001的平均车龄为1.3年，车龄在2年内的车源占比超过80%，整体车况较好。

创新行业服务保障模式

新能源车时代下，科技、智能、时尚这些特点正成为吸引年轻消费者的最大因素。然而，由于新能源汽车的定价并不低，新能源二手车因此成为了许多人的最佳选择。根据《2024中国青年消费趋势报告》的数据显示，有56.3%的受访年轻人考虑选择购买新能源二手车。

但二手车一车一况，车况透明度的问题是很多人选择二手车的最大顾虑。瓜子调研数据显示，专业评估师通过静态检测能够发现大约83%的车况问题，而剩余的约17%则需要通过动态试驾来揭示。因此，瓜子率先推出了深度试驾服务。在购车前，用户可以通过为期三天的深度试驾，充分体验车辆的实际性能和驾驶感受，同时还能发现那些不易察觉的潜在问题。

为了确保消费者能够安心选购新能源二手车，瓜子平台在不断升级其保障举措。目前，瓜子售卖的车辆其三电系统（电池、电机、电控）均在原厂质保期内。据透露，瓜子近期还将上线全新的电池保障方案：在100天内，若车辆在正常行驶和使用过程中发现电池衰减大于10%，瓜子将原价回购。

业内分析人士认为，随着“以旧换新”政策的持续推进，大批新能源二手车源将进入市场流通循环，这将极大地激发新能源二手车市场的发展潜力。同时，在头部二手车电商平台的带动下，新能源二手车的保障服务也在不断提升，为消费者创造了更加安心、放心的购车环境。

(责编：董童、李源)

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