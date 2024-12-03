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CNNIC最新报告：应加快支持自动驾驶车辆规模化试点应用

2024年12月03日15:42 | 来源：环球网
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原标题：CNNIC最新报告：生成式人工智能落地关键期，应加快支持自动驾驶车辆规模化试点应用

中国互联网络信息中心（CNNIC）在近期举办的2024中国互联网基础资源大会上，发布了《生成式人工智能应用发展报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。我国生成式人工智能产业蓬勃发展，各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮。

《报告》指出，在自动驾驶领域，多模态大模型充分展示了其作为实现通用人工智能重要路径的潜力。作为视觉大模型的重要应用场景，自动驾驶是新质生产力的典型代表。自动驾驶在提供产业增量空间、提升交通安全出行服务上，已经呈现了令人期待的应用前景。

一方面，通过重构自动驾驶技术栈，人工智能大模型具备了检测、跟踪、理解、建图四大能力，可以突破特定场景或预先规划路线的限制，更好处理不同道路条件、天气状况等场景需求。搭载了这类大模型的自动驾驶汽车能通过摄像头、雷达和超声波传感器等多种传感器采集道路信息，并利用人工智能算法实时分析、判断和决策，识别和分析各种道路和交通场景，适应不同的交通环境，包括城市、高速公路和乡村道路等。

《报告》指出，人类驾驶员会因疲劳、分心等原因导致驾驶失误，自动驾驶可以做出更为理性、准确的驾驶决策，降低事故率。相关数据显示，2023 年特斯拉全自动驾驶，平均每百万英里(约 161 万公里)，发生事故的次数为 0.21 次，显著低于同期美国道路交通对应数据 1.49 次。国内也有数据显示，自动驾驶车辆出险率仅为人类司机的 1/14。

另一方面，多模态大模型在处理和理解现实世界中的复杂问题时具有天然优势。现实世界中的数据和知识通常是复杂交织在一起的，而多模态大模型通过整合来自不同来源的信息，能够提供更为丰富和准确的分析结果。物理世界中复杂场景的脱敏高价值数据回传，也将反哺大模型，推动人工智能技术跨越式发展。

当前，加快推进自动驾驶出行服务已成为国内外共识。在一些国家，自动驾驶服务已经加速应用。在国内，北京、武汉和上海等地都在积极推进自动驾驶应用。以武汉为例，武汉市智能网联汽车开放测试道路里程累计突破 3379 公里，覆盖武汉 12 个行政区，辐射面积约 3000 平方公里，触达人口超 770 万，实现跨区通行、跨江通行、机场高速通行等多个自动驾驶应用场景的全国创新突破。以萝卜快跑为代表的国内企业正加快进入全面拓展阶段。目前，萝卜快跑已覆盖全国 10 余个城市，并在多个城市提供了自动驾驶出行服务，在超 1 亿公里实际道路测试里程中，实现无重大伤亡事故。

不过，《报告》也指出，当前生成式人工智能的技术发展与应用落地正处于关键时期，但其在实际应用过程中依然面临着各类难点，需要持续加大各方面支持力度，加快部分前沿应用的进一步探索，确保我国在全球竞争中的相对优势。在自动驾驶领域，美国、德国、日本、英国等多个传统汽车制造国已加入无人驾驶竞争的阵营，从国家战略层面实施产业部署，立法动作不断，通过打造“制度高地”，抢占无人驾驶行业发展先机。

为加快生成式人工智能在更多行业领域落地应用，《报告》呼吁，需要政府、企业和社会各界的共同努力协作，实现科技创新、产业带动和社会价值的综合效应。尤其是对自动驾驶等大模型创新应用场景适度放宽准入。在车路云一体化应用试点等政策支持下，充分授权地方试点示范，引导营造包容创新的舆论环境，支持自动驾驶车辆在公共交通等领域规模化试点应用。

(责编：董童、李源)
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