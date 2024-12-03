人民网记者 栗翘楚

11月15日，随着X8083次中欧班列（重庆—德国杜伊斯堡）从重庆团结村中心站开出，中欧班列累计开行突破10万列。十余年来，中欧班列累计运送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元、货物品类达53大类5万余种。

在境内，中欧班列已联通我国境内125个城市，随着辐射范围越来越广，日益织密的网络通道弥补了内陆城市与国际市场联系不足的问题，推进城市外向型经济发展。

近日，经沈阳海关所属辽中海关关员核对、查验后，中欧班列场站的工人师傅们忙着将装满滑雪鞋、滑雪板的集装箱起吊、装运上列车。随着汽笛声响起，该列车即将经满洲里口岸出境前往欧洲。

“欧洲滑雪市场需求旺盛，当地滑雪季通常从11月末开始，一直持续到次年的3月，这段时间正是我们抢抓‘冰雪订单’的好时机。”辽宁某商贸有限公司负责人介绍。

当前，中欧班列（沈阳）集结中心已设立汉堡、杜伊斯堡、法兰克福等10个境外枢纽站，班列可通达欧洲20余个国家、50余个境外城市，实现“三通道六口岸”全覆盖，形成了“干支结合、枢纽集散”的多式联运集疏运体系。

当前，中欧班列（沈阳）集结中心已设立汉堡、杜伊斯堡、法兰克福等10个境外枢纽站，班列可通达欧洲20余个国家、50余个境外城市，实现“三通道六口岸”全覆盖，形成了“干支结合、枢纽集散”的多式联运集疏运体系。据统计，2024年以来，辽中海关已支持包括滑雪用品、羽绒服等在内的“冰雪订单”通过中欧班列模式出口2751.2万元。

中欧班列开行以来，货物含金量越来越高，高科技、高附加值货品占比逐年提升。

11月12日，一列编组55节车厢，满载工程机械及零部件、汽车、小家电、生活用品等货物的中欧班列驶出长沙国际铁路港。该班列将经新疆霍尔果斯口岸换装出境，预计15天后抵达波兰马拉舍维奇。据统计，今年1至10月，中欧班列（长沙）进出口货值167.47亿元人民币，同比增长33.12%。

相较于海运和空运，中欧班列运输价格是航空的五分之一，运行时间是海运的四分之一，受自然环境影响小、稳定性高，在满足高附加值、强时效性等特定物流需求方面具有比较优势。湖南中南陆港商务部总经理表示：“因为运输成本低、效率高，中欧班列已成为越来越多企业出口海外的重要选择。”

从回程班列占比从不足一成提升至六成以上，中欧班列不仅让中国制造走出国门，也助力沿线国家特色产品进入中国大市场。

近日，一列载有西伯利亚云杉板材的中欧班列（西安）抵达西安，经企业申报、西安车站海关核对要素后，对该批货物68万余元国内段铁路运费不计入完税价格，减轻企业税负8.8万余元。

“中欧班列回程运费扣减”是海关总署为促进外贸保稳提质，帮助企业纾困降本，在全国海关推广的重要举措。根据海关审价办法规定，进口货物价款中单独列明的运抵我国境内输入地点起卸后发生的运输及相关费用、保险费不计入该货物的完税价格；对符合运费扣减的企业，可在申报运费时，扣除国内段运费，从而降低进口征税基数，减少企业负担。

虽然有相关优惠措施，但作为共建“一带一路”重要物流通道，中欧班列通常按照“一单到底、一次结算、分段运输、全程负责”方式组织物流，虽然从形式上简化了定价规则，但未对境外和境内段运费进行拆分，造成企业理论上承担了不必要的负担，长期以来相关企业难以实现运费扣减，享受优惠。

西安车站海关针对不同企业场景解读中欧班列回程运费估价措施，指导企业获取境外段运输里程数等开展了一系列工作，进口企业可自主申报境内段运费扣减，切实帮助企业享受优惠。

“金额看上去不算太大，但对广大经营主体来说，却是实实在在减少了硬成本支出，消费者也能买到更多质优价廉的商品。”西安车站海关综合业务科科长侯海洋说。

随着企业队伍日益壮大，这项改革的影响越来越大，受益企业越来越多。今年前10个月，西安海关已受理全国410家企业申报的回程运费分段报关单1756票，累计为企业在完税价格中扣减国内段运费862.5万元。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经