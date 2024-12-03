人民网记者 乔雪峰

11月24日，“正利长沙”轮装载首票10标箱化肥从江西鹰潭国际港通过海铁联运顺利抵达石湖作业区，再通过太平洋码头外贸航线出口至东南亚，这标志着泉州港外贸海铁联运首次成功实践。

据介绍，此次海铁联运的成功实施，意味着江西等内陆地区的货物可以更加便捷地出口至世界各地，也为泉州港的外贸发展注入了新的活力。

物流业是实体经济的“筋络”，有效降低全社会物流成本对于构建新发展格局、实现经济社会高质量发展具有重要意义。一直以来，我国都高度重视降低物流成本工作。今年2月召开的中央财经委员会第四次会议强调，“必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率”。党的二十届三中全会再次强调要“有效降低全社会物流成本”。

“交通物流是推进降低全社会物流成本的关键领域，发挥着先导性、基础性、保障性作用。”12月3日，交通运输部新闻发言人刘鹏飞表示，近年来，交通运输部紧紧围绕实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景，奋力加快建设交通强国。

刘鹏飞指出，经过持续努力，我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，综合交通网络总里程超过600万公里；2023年全国货运量达到556.8亿吨，邮政寄递业务量完成1625亿件，交通物流运行质效稳步提升。

近日，交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案，构建了“1+5”政策框架体系。对此，刘鹏飞表示，下一步，交通运输部将“聚焦一个目标，围绕两个服务，推进五方面任务”，全力推进交通物流降本提质增效，支撑有效降低全社会物流成本。

一个目标就是要让交通物流降本提质增效取得显著成效，全力支撑社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。两个服务分别是，要服务实体经济和服务人民群众，紧紧围绕畅通国内消费循环，提升物流服务品质，不断满足人民群众对美好生活的向往。

五方面任务主要包括：聚焦“促融合”，推进交通物流与上下游各环节一体化发展；聚焦“调结构”，持续深化运输结构调整和多式联运；聚焦“强网络”，加快交通物流基础设施联网补网强链；聚焦“促改革”，加快构建统一开放的交通物流大市场；聚焦“优服务”，推动智慧物流等新业态新模式创新发展。

近年来，交通运输部持续推进运输结构调整优化工作取得了积极成效。今年1至10月，全国铁路、水运完成货运量较2020年同期分别增长了14.2%和29.9%。交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，下一步，交通运输部还将全力推进实施优化运输结构攻坚工程，聚焦重点领域和薄弱环节，持续发力，确保能够全面完成运输结构调整优化目标任务。

“智慧物流是人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与现代物流深度融合的新业态，是推动物流业降本提质增效的重要途径。”王绣春表示，交通运输部会同相关部门，着力健全制度体系，强化政策保障，推动新一代信息技术与交通物流业的融合创新，为交通物流降本提质增效持续注入新动能。

王绣春指出，下一步，交通运输部将立足现代综合交通运输体系，继续会同有关部门加快推进交通物流数智化发展，推动交通基础设施数字化转型升级，完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范，有序推动无人车、无人机示范应用，加强交通运输智慧物流标准协同衔接，促进数字技术与交通物流各场景的深度融合，培育交通物流发展新质生产力，更好助力交通物流降本提质增效。

(责编：郭思邈、高雷)

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