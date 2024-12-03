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财经观察：生产忙、订单旺 制造业市场活跃度持续提升

焦磊
2024年12月03日16:14 | 来源：人民网
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在宁波凯峰电器有限公司电源连接器生产车间，一个个智能电源连接器整齐地“流淌”在流水线上，它们小巧时尚，侧面可以无线快充，顶部具有USB接口，据了解，今年该款产品出口额已超过2000万元。

“今年以来，客户对智能充电类产品需求大幅增长，因此我们开发了一系列不同档次的产品，增加新卖点，市场销量持续看好，今年订单比去年同期增加了20%。”该公司相关负责人介绍，“前10个月，我们公司电源连接器出口额3.8亿元，同比增长22.7%。”

凭借产品款式多、品种齐，且围绕客户需求新产品持续开发推进，宁波市当地电源连接器产业发展韧性十足。目前，宁波市拥有10多家出口额超亿元的电源连接器生产企业。1至10月，宁波市出口电源连接器77.1亿元，同比增长15.1%。

抓住创新“牛鼻子”，收获满满订单，已成为我国制造业由大变强高质量发展的缩影。

根据国家统计局最新数据，11月份，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点，其中新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。从行业看，通用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放。

造船业是我国具有优势的传统产业。近日，中国船舶大连造船联合中船贸易与中远海运能源成功签署6艘30.7万吨原油船建造合同，项目总计合同金额超57亿元人民币。

中国船舶工业股份有限公司董事、总经理施卫东此前表示，从单季度生效订单情况来看，中国船舶今年第三季度承接合同金额略高于上年同期。目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。

近年来，中国造船业不断扩大造船领先优势。根据船舶经纪公司Xclusiv船舶数据显示，今年前10个月，中国船厂在四个主要领域——集装箱船、散货船、油船、液化气体运输船的新订单同比增长17%。2024年，中国船厂在集装箱船和散货船领域占据主导地位，分别获得了90%和81%的订单。Xclusiv进一步表示，中国在造船业的主导地位将继续，到2026年，全球船队中70%的散装货船为中国船厂建造，油船建造市场份额预计将增至67%。

订单纷至，制造业效益不断提升。1至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显。10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，其中铁路船舶航空航天行业利润当月同比增长63.1%。

近日，在浙江春风动力股份有限公司，工作人员正在将一批自主品牌的全地形车进行打包、装车，这批全地形车将出口销往沙特阿拉伯。全地形车在国内俗称“沙滩车”，具有多种用途，在国际市场上颇受欢迎。该公司将全地形车作为“拳头”产品，持续推进自主研发和产品升级，积极拓展国际市场。

“今年前三季度我们向金砖国家出口全地形车超6亿元，同比翻了一倍多。”公司物流部相关负责人表示。

“装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强。”国家统计局工业司统计师于卫宁说，从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快。10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。

海关总署数据显示，前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。

业内分析认为，随着国内外需求共同回暖，企业生产、备货意愿提振，年底各行业出口订单表现有望延续增长态势。

(责编：郭思邈、高雷)
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