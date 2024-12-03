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行业报告显示AI等新技术将促进新消费方式形成

2024年12月03日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京12月3日电 （记者车柯蒙今年以来，国内新型消费活力足，数字消费实现较快增长。商务部数据显示，前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，占社零总额的比重达到25.7%。9月份，高能效家电和智能家电零售额同比均实现两位数增长，其中智能家电增长30%。

在商品消费更趋绿色化、智能化的趋势下，人工智能等新技术正加速变革消费业态。日前，消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ发布的《通往2025：中国消费者展望》(以下简称“报告”)指出，新科技、新需求的介入将带来全新生活方式，刺激新的消费方式形成。

报告调研显示，人工智能(AI)成为搜索和消费的火热新方式，正在改变消费者的购物决策，多数中国消费者乐意在消费决策中依赖人工智能的推荐和帮助。

这一趋势在消费市场也得到印证，报告数据显示，1-9月，中国健康可穿戴设备的销售额同比增长14%，其中带心率、血氧、血压检测功能的相关商品销售额同比增幅分别达28%、35%、26%，而主打“再生医学”概念，含有重组胶原蛋白的护肤品类以及含有羟基磷灰石的牙膏品类，在电商渠道的销售额分别同比增145%、149%。

此外，消费者对情感陪伴的需求催生“它”经济蓬勃发展中国城镇宠物犬猫消费市场规模预计2024年将达到3040亿元，而到2026年预计达到3613亿元，截至2024年8月，宠物食品全渠道销售额同比增长3.3%,线上渠道均价增幅达2.8%，显示出宠物相关产品市场的强劲增长。

(责编：郭思邈、高雷)
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