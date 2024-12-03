人民网北京12月3日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，近日在山东青岛举行的2024年新型智慧城市发展创新大会上，发布了2024年度数字政府标准化发展指数报告（简称“数标指数”）。

中国标准化研究院副院长李爱仙在发布数标指数时表示，这是标准院自2021年度开始连续四年发布“数标指数”报告。

报告显示，2024年度，全国数标指数为80.8分，较前三年的77.1分、63.5分和48.7分有显著提高，平均提高率为22%。从三个维度看，本年度构建度（86.6分）得分最高，保障度（79.2分）得分其次，应用度（76.7分）仍是短板但较往年也有所提升。标准化作为数字政府建设的软性基础设施作用愈发凸显。

据“数标指数”项目负责人、标准院评估所张欣亮介绍，通过长期对数字政府及其标准化的研究发现，在标准化相关工作的有力支撑下，数字政府建设已展现出数据赋能效果更加凸显、场景化核心地位更加重要、智能化技术嵌入更加明确、集约化建设更加突出以及一体化服务能力更加强化等特点。

(责编：郭思邈、高雷)

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