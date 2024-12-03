人民网北京12月3日电 （记者孙博洋）记者从中国食品安全万里行组委会了解到，近日，中国食品安全万里行走进山东梁山暨2024“食安中国·忠义梁山”食品博览会在梁山县举办。

会上，梁山县委副书记张沉静表示，博览会擦亮了“梁山良品”金字招牌，将成为持续推动梁山食品工业转型升级和高质量发展的重要节点。

中国食品安全万里行秘书长姜洪良表示，博览会是对梁山县食品产业的一次集体展示，利用生鲜电商、餐饮外卖、直播带货等食品新业态、新模式，充分展示了梁山食品产业发展新成果。

据悉，本届博览会致力于宣传贯彻《中华人民共和国食品安全法》，推广食安文化、普及食品安全科学知识，引导全民食品安全意识，从而提高食品安全总体水平。

据主办方介绍，此次食品博览会，来自全国近150家食品企业参展。

(责编：郭思邈、高雷)

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