图为会议现场。受访方供图

人民网北京12月3日电 （记者孙博洋）12月2日，2024汾酒全球经销商大会在山西省太原市举行。

当下中国酒业已然迈向追求高品质、高质量的发展新阶段，站在新的发展节点上，如何推动品牌走向世界舞台，为企业挖掘出新的增长点，是中国白酒产业要面对的问题。

汾酒股份副总经理、汾酒销售公司总经理张永踊对未来白酒市场研判中表示，当前，我国的经济正稳步复苏，其中蕴含的机遇和挑战前所未有。

他表示，对于白酒行业来说，一是强分化，行业在一段时间内还将处于缓慢增长的阶段，“强者越强，弱者越弱”的趋势不容忽视；二是行业内竞争加剧，呼吁更加良性的竞争环境，也倾全力保护健康、有序的汾酒营销秩序，致力于构建企业与经销商共同发展的管理机制；三是谋破局，围绕“树信心、固本源、提价值”的原则，从品牌建设、产品运营、市场拓展、渠道建设等多维度出发，提高创新能力，找到破局关键。

三季报显示，汾酒实现营收313.58亿元，实现净利润113.50亿元。据介绍，截至今年10月，青花系列、巴拿马系列、老白汾等系列已达到2023年全年营收。

汾酒党委书记、董事长袁清茂在讲话中提出，2025年汾酒最重要的一条营销政策就是“稳健压倒一切”。酒类产业，不是一个流星产业，而是一个“恒星产业”，既不会出现不着边际的快速增长，也不会出现不可预测的快速衰退。

与会经销商普遍认为，白酒产业确实处于“缩量时代”，未来占比确实可能出现持续下降，但这个下降是有限度的，没有必要过度悲观。

业内也达成共识认为，“增量时代”，是“数量制胜”；“缩量时代”，是“品质制胜”。向产区集中、向品牌集中、向品质集中，名产区挤压普通产区、名牌挤压普通品牌、良币驱逐劣币，是“缩量时代”的典型特征。但是，白酒产业“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”的结构性调整还远远没有完成。对于名产区、名酒、高品质产品而言，依然有着很多发展机会和很大发展空间。

据悉，本次大会主会场外，还设置了“山西高品质生活展馆”，该展馆旨在通过一系列高端、精致的产品展示，向全球经销商和参观者展现山西独特的文化底蕴和高品质生活理念。

(责编：郭思邈、高雷)

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