人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：筑牢社会治理共同体 推进基层治理现代化

2024年12月03日16:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月3日电 （唐佳）“社区是社会治理最小的单元，它不仅连接着千家万户，更承载着人民群众对美好生活的期盼。”近日在人民日报社《民生周刊》杂志社主办的第二届城乡社区高质量发展论坛上，参会嘉宾表示，在我国城镇化加速的背景下，城乡社区治理体系的完善是新课题。要加强资源整合，打造安全宜居的韧性社区，推动建设多元主体协同、全民有序参与的立体化、数字化、现代化的城乡社区治理体系。

在会议上，民政部原部长黄树贤表示，要在破解基层治理问题上下工夫，推动资源、服务、管理等下沉到基层，着力在强化典型示范带动上下工夫，精准掌握基层治理面临的新情况、新问题，借此发现地方推进基层治理的好经验、好做法。要加大宣传推广力度，以点带面推动各地基层治理水平整体提升，这是全社会的共同责任。

围绕建设社区治理共同体，中国社区发展协会会长陈越良表示，治国安邦，根在基层，重在社区。社会治理共同体是经济发展的稳定器，是社会文明发展的标志。要坚持党建引领，发展全过程人民民主，完善基层群众自治制度。通过拥抱网络数字技术的新趋势，架好“线上桥”，顺应时代交往的新方式，并强化法治保障和信用体系建设。

“社会治理共同体建设更需要情感注入。”清华大学社会科学学院政治学系主任杨雪冬认为，共同体建设要围绕着人展开，人民是建设的主体，也是建设的归属。要把社区作为情感注入的抓手，将个人情感与社区的认同链接在一起。重视社会治理共同体中的脆弱群体和个人的情感需求，给予他们更多关注，帮助其融入到社会工作之中。

中国人民大学社会学院教授王水雄认为，“共建共治共享”原则的三个“共”字之间是相互依存的。没有共建时的同甘共苦，就难有共治时的责任担当，也就难有共享时的雨露均沾。为了建设更美好的社会，既要安全有秩序，又要繁荣有活力，还要多主体参与，多手段并举。

会议上，五位地方基层治理工作者代表进行了交流发言。安徽省委社会工作部基层治理指导推进处一级调研员张兵就“强化党建引领，提升基层治理水平”进行了分享。福建省石狮市委书记蔡永生就“党建引领全域治理，城乡融合共创和谐”进行交流。北京市通州区委北苑街道工委书记成前锋就“‘儿童友好’聚起基层治理‘家力量’”进行分享。江苏省南京市雨花台区委社工部部长宋海红就“推进‘四融治理’，深化五社联动”进行探讨。江西省安远县委常委、组织部部长罗水养就“七彩社区点亮多彩生活”进行分享。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：筑牢社会治理共同体 推进基层治理现代化
　　人民网北京12月3日电 （唐佳）“社区是社会治理最小的单元，它不仅连接着千家万户，更承载着人民群众对美好生活的期盼。”近日在人民日报社《民生周刊》杂志社主办的第二届城乡社区高质量发展论坛上，参会嘉宾表示，在我国城镇化加速的背景下，城乡社区治理体系的完善是新课题。…
业界：品质制胜 白酒名产区迎来更多发展机会
　　图为会议现场。受访方供图 人民网北京12月3日电 （记者孙博洋）12月2日，2024汾酒全球经销商大会在山西省太原市举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部