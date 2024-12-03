人民网北京12月3日电 （唐佳）“社区是社会治理最小的单元，它不仅连接着千家万户，更承载着人民群众对美好生活的期盼。”近日在人民日报社《民生周刊》杂志社主办的第二届城乡社区高质量发展论坛上，参会嘉宾表示，在我国城镇化加速的背景下，城乡社区治理体系的完善是新课题。要加强资源整合，打造安全宜居的韧性社区，推动建设多元主体协同、全民有序参与的立体化、数字化、现代化的城乡社区治理体系。

在会议上，民政部原部长黄树贤表示，要在破解基层治理问题上下工夫，推动资源、服务、管理等下沉到基层，着力在强化典型示范带动上下工夫，精准掌握基层治理面临的新情况、新问题，借此发现地方推进基层治理的好经验、好做法。要加大宣传推广力度，以点带面推动各地基层治理水平整体提升，这是全社会的共同责任。

围绕建设社区治理共同体，中国社区发展协会会长陈越良表示，治国安邦，根在基层，重在社区。社会治理共同体是经济发展的稳定器，是社会文明发展的标志。要坚持党建引领，发展全过程人民民主，完善基层群众自治制度。通过拥抱网络数字技术的新趋势，架好“线上桥”，顺应时代交往的新方式，并强化法治保障和信用体系建设。

“社会治理共同体建设更需要情感注入。”清华大学社会科学学院政治学系主任杨雪冬认为，共同体建设要围绕着人展开，人民是建设的主体，也是建设的归属。要把社区作为情感注入的抓手，将个人情感与社区的认同链接在一起。重视社会治理共同体中的脆弱群体和个人的情感需求，给予他们更多关注，帮助其融入到社会工作之中。

中国人民大学社会学院教授王水雄认为，“共建共治共享”原则的三个“共”字之间是相互依存的。没有共建时的同甘共苦，就难有共治时的责任担当，也就难有共享时的雨露均沾。为了建设更美好的社会，既要安全有秩序，又要繁荣有活力，还要多主体参与，多手段并举。

会议上，五位地方基层治理工作者代表进行了交流发言。安徽省委社会工作部基层治理指导推进处一级调研员张兵就“强化党建引领，提升基层治理水平”进行了分享。福建省石狮市委书记蔡永生就“党建引领全域治理，城乡融合共创和谐”进行交流。北京市通州区委北苑街道工委书记成前锋就“‘儿童友好’聚起基层治理‘家力量’”进行分享。江苏省南京市雨花台区委社工部部长宋海红就“推进‘四融治理’，深化五社联动”进行探讨。江西省安远县委常委、组织部部长罗水养就“七彩社区点亮多彩生活”进行分享。

(责编：郭思邈、高雷)

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