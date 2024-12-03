原标题：中信集团：“以赛促用”推动数字化转型

近日，中信集团第二届“绽放杯”数字化应用大赛总决赛在位于江苏江阴的中信泰富特钢集团举行。

本届大赛分设“人工智能+”“数据要素×”“安全信创”三个赛道，共有134个项目参赛，应用案例覆盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化等多个领域，经过层层选拔最终决出12个获奖项目。

“绽放杯”大赛是中信集团“十四五”数字化发展规划“应用绽放”行动的重要组成部分，连续两届比赛挖掘培育了一批在不同业务领域中示范效应强、综合效益好、发展潜力大的数字化应用，为以数字化推动传统产业转型升级提供了借鉴和引领。

“以赛促用”是中信集团连续举办“绽放杯”大赛的一个主要目的。中信集团党委副书记、总经理张文武在活动中表示，要充分发挥中信业态多元、场景数据丰富优势，以人工智能与中信五大业务板块深度融合为主线，以场景应用为牵引，强化数据驱动，推动数字化转型迈上新台阶。

近年来，中信集团将数字化转型作为打造世界一流科技型卓越企业集团的重要引擎，加快建设“数字中信”。据了解，中信集团制定实施了“十四五”数字化发展规划和数字化转型专项行动方案，在总部重组设立了科技与数字化部。各子公司树牢上下“一盘棋”思维，建立起“一把手”挂帅的工作队伍，对数字化转型工作统筹管理、交叉联动、协同推进，打造了一批提升效率、增强活力的标杆项目，为中信集团培育发展新质生产力提供了有力支撑。

未来，中信集团将推出更多务实举措，着力打造创新体制机制，厚植创新丰沃土壤，让更多“种子”项目绽放、结果，切实转化为助力集团高质量发展的经营能力、管理手段和品牌影响力。（记者 朱国亮）

(责编：董童、李源)

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