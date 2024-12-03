人民网北京12月3日电 （记者黄盛）日前，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告表示，将根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，对深证成指、创业板指、深证100样本股进行定期调整。

本次调整将于2024年12月16日正式实施，深证成指将更换19只样本股，调入主板公司14家，创业板公司5家；创业板指将更换7只样本股；深证100将更换6只样本股，调入主板公司4家，创业板公司2家。

据介绍，本次调整后，上述深市核心指数样本股结构得到优化，新动能新优势的表征功能进一步增强。深证成指是中国资本市场中制造业占比最高的标尺类指数，制造业样本公司权重超七成，222家属于先进制造领域，实体经济行业占比超九成。创业板指作为成长型创新创业企业代表，以新质生产力引领发展，战略性新兴产业权重达92%，新一代信息技术、新能源车、生物产业聚集优势显著，权重分别为33%、23%、15%。深证100作为创新属性突出的大盘指数，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域权重占69%，样本公司持续加码研发投入，近三年研发费用复合增长率达26%。

西南证券首席分析师张刚认为，本次样本股调整后，主要指数样本可以更好地反映资本市场结构变化和产业转型升级趋势。

也有业内人士认为，样本股调整后，核心指数产品链条持续完善，服务中长期资金配置能力得到提升，核心指数的配置吸引力将进一步增强。

(责编：郭思邈、高雷)

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