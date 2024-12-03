新华社北京12月3日电 商务部3日发布公告，决定加强相关两用物项对美国出口管制。本公告自公布之日起正式实施。

根据公告，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。

原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。

商务部新闻发言人当天对此回应称，近年来，美方泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化，滥用出口管制措施，无端限制有关产品对华出口，并将多家中国企业列入制裁清单进行打压遏制，严重破坏国际贸易规则，严重损害企业正当合法权益，严重破坏全球产业链供应链稳定。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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