人民网北京12月3日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会3日发布《抽水蓄能电站保险风险评估工作指引》《电化学储能电站保险风险评估工作指引》（以下简称《工作指引》）。中国保险行业协会相关负责人表示，《工作指引》实现了对抽水蓄能和电化学储能电站从建设期到运营期的全生命周期风险识别，明确了风险评估结果应用方法，为储能领域保险产品和服务创新提供了参考。

“《工作指引》发布，增强了保险业服务储能行业风险保障的专业能力，丰富了保险业推动储能行业风险减量服务的实践探索。”上述负责人表示，这有利于保险行业更好地服务新型能源体系和新型电力系统建设，进一步强化保险在该领域“风险识别、风险管理、风险保障”方面的功能作用，提升储能电站保险风险保障水平。

能源安全是经济社会发展的基石，抽水蓄能电站与电化学储能电站作为新型电力系统的重要组成部分，对于服务国家能源安全战略、保障新能源稳定供给、促进社会绿色低碳转型具有重要意义。

据介绍，《工作指引》梳理了共计20余个类别的风险因素，首次形成了储能电站全景式保险风险图谱，明确了储能电站建设期和运营期的核心风险及其评价依据，统一了保险业对储能电站风险认知标准，强化了风险评估的精准性和针对性，增强了保险业服务储能行业风险保障的专业能力。

同时，《工作指引》通过对储能电站的潜在风险进行全面识别梳理并精准进行评估评级，为相关领域保险产品的创新研发提供了支持，推动创新设计更加符合细分需求的保险产品；通过重点风险评估、危险单位划分及储能电站风险等级评定等工具，为保险公司制定承保策略、核定承保能力等提供了支撑，助力保险公司快速高效地为客户制定承保方案，提升工作质效。

“《工作指引》可以推动风险减量服务标准化、线上化和智能化，指导保险公司建立储能电站统一风险排查标准和指标模型，助力实施线上化平台管理和风险减量服务动态管控。”上述负责人说，可以通过对储能电站建设期和运营期风险进行全面分析评估，指导保险公司提供风险管理和防灾减损专业建议，建立涵盖“保前—保中—临灾—灾中—灾后”的风险减量服务闭环，提升储能电站安全管理水平。

(责编：郭思邈、高雷)

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