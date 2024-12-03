人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

抽水蓄能和电化学储能电站保险风险评估工作指引发布

2024年12月03日17:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月3日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会3日发布《抽水蓄能电站保险风险评估工作指引》《电化学储能电站保险风险评估工作指引》（以下简称《工作指引》）。中国保险行业协会相关负责人表示，《工作指引》实现了对抽水蓄能和电化学储能电站从建设期到运营期的全生命周期风险识别，明确了风险评估结果应用方法，为储能领域保险产品和服务创新提供了参考。

“《工作指引》发布，增强了保险业服务储能行业风险保障的专业能力，丰富了保险业推动储能行业风险减量服务的实践探索。”上述负责人表示，这有利于保险行业更好地服务新型能源体系和新型电力系统建设，进一步强化保险在该领域“风险识别、风险管理、风险保障”方面的功能作用，提升储能电站保险风险保障水平。

能源安全是经济社会发展的基石，抽水蓄能电站与电化学储能电站作为新型电力系统的重要组成部分，对于服务国家能源安全战略、保障新能源稳定供给、促进社会绿色低碳转型具有重要意义。

据介绍，《工作指引》梳理了共计20余个类别的风险因素，首次形成了储能电站全景式保险风险图谱，明确了储能电站建设期和运营期的核心风险及其评价依据，统一了保险业对储能电站风险认知标准，强化了风险评估的精准性和针对性，增强了保险业服务储能行业风险保障的专业能力。

同时，《工作指引》通过对储能电站的潜在风险进行全面识别梳理并精准进行评估评级，为相关领域保险产品的创新研发提供了支持，推动创新设计更加符合细分需求的保险产品；通过重点风险评估、危险单位划分及储能电站风险等级评定等工具，为保险公司制定承保策略、核定承保能力等提供了支撑，助力保险公司快速高效地为客户制定承保方案，提升工作质效。

“《工作指引》可以推动风险减量服务标准化、线上化和智能化，指导保险公司建立储能电站统一风险排查标准和指标模型，助力实施线上化平台管理和风险减量服务动态管控。”上述负责人说，可以通过对储能电站建设期和运营期风险进行全面分析评估，指导保险公司提供风险管理和防灾减损专业建议，建立涵盖“保前—保中—临灾—灾中—灾后”的风险减量服务闭环，提升储能电站安全管理水平。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
抽水蓄能和电化学储能电站保险风险评估工作指引发布
　　人民网北京12月3日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会3日发布《抽水蓄能电站保险风险评估工作指引》《电化学储能电站保险风险评估工作指引》（以下简称《工作指引》）。中国保险行业协会相关负责人表示，《工作指引》实现了对抽水蓄能和电化学储能电站从建设期到运营期的全生命周期风险识别，明确了风险评估结果应用方法，为储能领域保险产品和服务创新提供了参考。…
深证成指、创业板指、深证100样本股定期调整
　　人民网北京12月3日电 （记者黄盛）日前，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告表示，将根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，对深证成指、创业板指、深证100样本股进行定期调整。 本次调整将于2024年12月16日正式实施，深证成指将更换19只样本股，调入主板公司14家，创业板公司5家；创业板指将更换7只样本股；深证100将更换6只样本股，调入主板公司4家，创业板公司2家。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部