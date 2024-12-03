人民网北京12月3日电 （记者栗翘楚）近日，上汽集团与大众汽车集团在上海签署延长合营合同协议，将上汽大众的合资合营期延长为55年（至2040年）。

上汽集团与大众汽车集团签署延长合资协议。受访者供图

1983年，第一辆桑塔纳轿车在上海下线，40年来，上汽大众累计产销量已超过2800万辆，不仅见证了中国汽车产业的蓬勃发展，更在助力区域经济增长和技术创新方面发挥了重要作用。

业内认为，桑塔纳国产化的成功，不仅满足了当时市场对高品质轿车的需求，令国内消费者了解德国汽车，体验到了汽车所带来的便捷出行体验，更为中国零部件企业提供技术和资金的反哺。在上汽大众总部所在的嘉定，逐渐形成了完整的汽车产业链条，一大批的零部件供应商发生了“脱胎换骨”般的成长，这些曾经的“小作坊”工厂成长为国内零部件企业的“巨头”。

40年来，在开放共赢的合资合作中，合资企业与中国汽车工业紧密相连，为中国汽车产业带来了先进技术和经营理念，培养了大批人才，也带动了产业链生态体系的发展。

今年11月，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

抓住电动化、智能化转型的历史机遇，短短12年，我国新能源汽车拥有了改变全球汽车产业竞争格局、重塑产业模式、打造世界级品牌的重要机遇。

在推进电动化进程中，上汽大众也早有布局。2020年，上汽大众电动化品牌ID.系列首款国产车型—ID.4X量产上市，如今ID.系列还在不断完善，ID.4X、ID.3、ID.6X等车型已构成日趋完善的产品矩阵。据统计，2023年，上汽大众ID.系列销量突破13万辆，同比增长32%。今年1至10月份，上汽大众新能源销量超11万辆，位居国内合资品牌纯电销量冠军。

从最初的单一产品到如今多样化的车型矩阵，上汽大众见证了中国汽车工业的崛起，也陪伴了一代又一代中国消费者的成长。随着人们生活水平的提高，对汽车的需求也从单一的代步工具转变为追求舒适、智能、环保的多元化需求。上汽大众推出了多款符合中国市场需求的车型，满足了消费者对美好出行生活的向往。

在车型研发方面，上汽大众始终坚持“In China for China”的本土化研发理念，从桑塔纳2000的联合开发，到帕萨特领驭的本土化改进，再到ID.系列电动车的推出，每一次技术创新都紧密贴合中国市场的实际需求。

与此同时，上汽大众还与零部件企业携手合作，共同培育了中国汽车零部件产业链，促使中国零部件体系在全球汽车产业链中跻身国际领先行列，进一步提升中国汽车产业的国际竞争力。未来，上汽集团与大众汽车集团还将为上汽大众在新兴技术领域注入更多研发资源，深入融入中国产业生态系统，充分发挥本地创新能力，有针对性地为中国客户打造专属产品，进而实现在智能网联汽车时代占据领先地位的预期。

合资合作的40年，是中国汽车工业崛起的40年，也是中国与全球市场深度融合的40年。

业内人士表示，过去40年，中国汽车工业经历了从弱渐强的发展历程，在开放与融合中不断探索求新求变，在全球汽车产业链、供应链上扮演着越来越关键的角色。中国汽车业从“引进来”到“走出去”的跃迁之路，推动了全球汽车产业链、供应链重心持续向中国转移，同时也促进了汽车技术的不断革新，为全球汽车绿色可持续发展注入了前进动力。

(责编：郭思邈、高雷)

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