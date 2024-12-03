人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局推动建设市场监管信用修复全国统一平台

2024年12月03日18:25 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月3日电（记者赵文君）按照党中央、国务院关于信用体系建设决策部署，市场监管总局正加快推进市场监管信用修复全国统一平台开发建设，预计将于今年年底或明年年初上线，全面支撑高效办成信用修复“一件事”。

这是记者3日从市场监管总局获悉的。统一平台建成后，将充分发挥国家企业信用信息公示系统在经营主体信用信息归集公示方面的优势，为经营主体提供违法失信信息查询、信用修复申请服务。

经营主体只需通过国家企业信用信息公示系统首页的电子营业执照登录统一平台，即可一键获取行政处罚、经营异常名录、严重违法失信名单等违法失信信息，全方位了解自身信用状况。

全国各级市场监管部门公示的各类违法失信信息，经营主体均可一键申请信用修复，通过跨省数据传输通道，实现异地信用修复，让数据多跑路、群众少跑腿，提高信用修复效率。其他部门在国家企业信用信息公示系统依法公示的行政处罚等违法失信信息，也会在统一平台设置弹窗提醒，一键告知经营主体信用修复的渠道，助力经营主体信用修复。

据介绍，统一平台的开发建设有利于进一步优化信用修复机制，为经营主体提供更加高效便捷的信用修复服务，将对鼓励经营主体信用修复、推进高质量发展发挥积极作用。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深证成指、创业板指、深证100样本股定期调整
　　人民网北京12月3日电 （记者黄盛）日前，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告表示，将根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，对深证成指、创业板指、深证100样本股进行定期调整。 本次调整将于2024年12月16日正式实施，深证成指将更换19只样本股，调入主板公司14家，创业板公司5家；创业板指将更换7只样本股；深证100将更换6只样本股，调入主板公司4家，创业板公司2家。…
能源转型“绿”意浓 彰显高质量发展清洁底色
　　近年来，我国能源转型的步伐进一步加快，能源结构持续优化，新能源发展势头强劲，科技创新能力显著增强，为构建现代能源体系、推动经济社会高质量发展提供了坚实支撑。 国家能源局数据显示，截至10月底，全国发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部