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挖掘推广区域消费品牌 人民优选地方好物（好景）推介亮点纷呈

2024年12月03日18:36 | 来源：人民网
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人民网北京12月3日电 （记者胡雪蓉）12月1日，人民网2024乡村振兴大会在北京举行。据了解，为更好助力乡村振兴、地方文旅、区域特色品牌打造，人民优选作为人民网旗下综合消费服务平台，联动各地政府和有关单位，发起了“人民优选·地方好物（好景）”赋能计划，旨在挖掘和推广具有地方特色、大众认可区域消费品牌。在当天下午举办的人民优选地方好物（好景）推介会上，多个单位的代表对相关好物好景进行了推介。

人民优选地方好物（好景）推介会现场。王佳雨摄

人民优选地方好物（好景）推介会现场。王佳雨摄

近年来，全国多地在推进乡村振兴过程中，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，取得了显著成效。

江苏新沂·窑湾古镇区域负责人梁斌介绍，江苏省新沂市在发展乡村旅游中不断撬动生态产品价值高效转化，变“生态高颜值”为“经济高价值”，凭借“一山一湖一古镇”旅游品牌吸引了全国各地旅客。当地全力抓项目、促融合、优服务、搞形象、强化综合治理，深入挖掘窑湾运河文化，将窑湾打造成为以水乡古镇为依托，以运河文化为特色，以休闲度假为支撑，强调人文、生态、低碳、智慧创新的建设理念，着力推进各类资源整合、生态景观提升，项目配套建设，打造以文化体验、休闲康养、主题演艺为主体功能的旅游度假区。

成都铁路国际商旅集团旅游管理部部长钟树表示，“我们通过对普速绿皮火车进行功能性改造，着力打造以熊猫专列为代表的普惠型、舒适型、品质型旅游专车的品牌矩阵，陆续推出大美新疆环线游、丝绸之路连线游、‘北境传奇’东北游等主题线路，覆盖全国27个省区市、辐射30余个地区，助推乡村旅游提质增效。今年在熊猫专列的带动下，成铁商旅公司围绕乡村振兴和社会公益主题，累计组织开行旅游专列355列，组织游客20.4万人次，其中外籍游客达到7800余人次，为目的地创收2.9亿元，带动当地旅游消费6.5亿元，旅游综合收入7.1亿元，为注入旅游经济和乡村经济的高质量发展贡献了铁路力量。”

作为乡村经济的重要组成部分，特色产业发展对于改善农村生活条件、提升农民收入、推动农业现代化等方面发挥了重要作用。

人民优选地方好物（好景）推介会现场。刘磊摄

人民优选地方好物（好景）推介会现场。刘磊摄

作为泰安“泰好吃”农产品区域公用品牌授权的企业代表，九品贡食品公司杨作朋说：“我们通过深入发掘非物质文化遗产的价值，结合现代科技手段与市场需求，开发了药食同源系列。制定并实施标准化管理，采用非遗文化产品的市场化经营带动文旅、就业等多领域并进的策略，实现企业的可持续发展与文化传承创新。”

北京时代健康优选产业公司总裁曹辉介绍说，灵芝是珍贵的中草药，有“仙草”之称，位于安徽的金寨县被誉为“中国灵芝之都”。在灵芝种植和养殖上，公司与当地政府部门建立合作，在灵芝产品的开发上下功夫，推出一系列特色产品。

在乡村振兴事业中，品牌的影响力也越来越受到重视，一些品牌的打造和推广，也为乡村振兴带来新活力。

嘉宾进行好物好景推介。张新摄

嘉宾进行好物好景推介。张新摄

近年来，内蒙古自治区妇联打造“北疆巾慧”品牌，推动妇女的创业和就业。内蒙古布丝瑰实业集团副总经理王常瑶就是其中一位代表。他介绍，布丝瑰集团通过对传统文化的手工艺品赋能以及创新，拉动内蒙古妇女的手工艺制品销售。“截至2023年，集团已经完成1200期的手工艺培训，培训妇女达7万余人，有效带动了妇女就业5.3万人，其中个人最高年收入在8万元左右。已经投放的订单为7000多万，惠及内蒙古自治区12个盟市100多个村镇。”王常瑶说，“希望借助平台和渠道，与各方进行合作，让内蒙古的手工艺妇女可以获得更高的收益，过上更幸福的生活。”

据本来生活华北大区总经理薛磊介绍，本来生活扎根乡村十余年，参与乡村振兴和消费帮扶，助力核心原产地，将优质农产品推向大市场。截至目前已经参与打造了400多个农产品品牌，助力优秀的农产品从被看见到被认可，走向了更广阔的市场，赋能全产业链升级，服务乡村振兴。

(责编：郭思邈、高雷)
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