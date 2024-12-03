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加强能源可靠供应 国家能源局详解能源法目标

2024年12月03日19:14 | 来源：新华网
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新华社北京12月3日电（记者 戴小河）促进煤炭清洁高效利用，加大石油、天然气资源勘探开发力度，支持推进抽水蓄能、新型储能、煤电灵活性改造等各类储能建设……国家能源局有关负责同志3日就能源法在加强能源可靠供应、加快能源领域新质生产力发展等方面答记者问。

当前，国际能源安全形势复杂严峻，国内能源发展转型各类问题叠加演变，我国能源安全面临一系列风险挑战。能源法在加强能源可靠供应方面设立了哪些基础性制度？

这位负责同志说，能源法在大力推进非化石能源发展的同时，促进煤炭清洁高效利用，优化煤炭开发布局和产业结构，发挥煤炭在能源供应体系中的基础保障和系统调节作用；加大石油、天然气资源勘探开发力度，合理开发可替代燃料，积极促进能源国际合作，多措并举保障能源供应安全。

同时，能源法围绕提升电力系统灵活调节能力，支持推进抽水蓄能、新型储能、煤电灵活性改造等各类储能建设，健全需求侧管理制度，供需协同发力保障电力可靠稳定供应。

他说，民生用能事关经济社会发展全局和社会稳定大局，能源法规定电力、燃气、热力等能源供应企业不得擅自提高能源价格、减少供应数量或者限制购买数量并设立罚则，为人民群众提供可靠的用能保障。

能源法设立了能源科技创新专章，对加快能源领域新质生产力发展将起到什么作用？

他表示，能源法鼓励和支持能源资源勘探开发，化石能源、可再生能源、核能、氢能利用以及储能、能源节约等领域重大技术装备和新材料创新和产业化，以先进信息技术融合应用推动能源数字化智能化转型和多能互补，为以科技创新开辟能源发展新领域新赛道、打造能源产业新增长引擎提供了法律支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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