本报记者 丁怡婷 韩 鑫 刘温馨

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

习近平总书记强调：“深化经济体制改革仍是进一步全面深化改革的重点，主要任务是完善有利于推动高质量发展的体制机制，塑造发展新动能新优势，坚持和落实‘两个毫不动摇’，构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。”

党的二十届三中全会《决定》对健全推动经济高质量发展体制机制、促进新质生产力发展作出部署。

工业和信息化部上线启动中国中小企业服务网，将政策、技术、管理、服务资源送到中小企业身边；安徽提出实施数字产业能级提升、产业数字化转型赋能、数字技术创新等六大攻坚行动，强化对数字经济的政策支持；湖北提出建立低空产业投资基金，支持低空经济产业重大项目优先列入省重点建设项目计划……各地区各部门谋新策、出实招，在发展新质生产力上勇争先、善作为，坚定不移推动高质量发展。

健全因地制宜发展新质生产力体制机制

发展新质生产力，是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。《决定》提出：“健全因地制宜发展新质生产力体制机制。”广大干部群众表示，将以科技创新驱动生产力迭代升级，以新质生产力赋能产业深度转型升级，持续形成经济高质量发展新动能新空间。

加强新领域新赛道制度供给，推动战略性新兴产业和未来产业发展壮大。

深圳前海，一架无人机稳稳降落停机坪，医务人员随即从机上取下血液、送往科室。今年4月，顺丰开通蛇口自贸区医院无人机送血航线，单程航时15分钟，比驾车缩短近一半。8月，深圳举行低空经济高质量发展大会，提出将进一步开放无人机适飞空域。“我们将抢抓机遇，逐步完善粤港澳大湾区低空物流网络建设。”顺丰丰翼无人机政务总监陈孝辉说。

战略性新兴产业知识技术密集、成长潜力大、综合效益好，是形成新质生产力的主阵地。“目前，我国战略性新兴产业还存在关键核心技术基础薄弱、产业急需人才缺乏等问题。”赛迪研究院工业经济研究所所长关兵认为，充分释放产业发展潜能，需要加快构建有利于新技术、新产品、新业态、新模式发展的准入条件、监管规则和标准体系。

以国家标准提升引领传统产业优化升级，让更多传统产业焕发新生机。

今年4月，《炼化行业单位产品能源消耗限额》标准发布，大幅提高能耗限额指标。“标准升级了，我们也要跟上脚步。”中国中化泉州石化副总经理陈晓光说，今年将投入近3000万元淘汰更新设备，加快绿色低碳转型。

钢铁行业6项强制性国家标准发布，涉及钢筋和钢丝绳各3项标准，于9月25日实施；国家市场监管总局等部门列出近300项标准清单，为实施设备更新和消费品以旧换新行动夯实技术底座……当前，标准提升正稳步推进。中国标准化研究院副院长李爱仙建议，下一步要加快制修订能源资源消耗、碳足迹等重点标准，打通支持传统产业优化升级的质量基础链条，最大程度释放标准倒逼和引领效能。

促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，更好赋能高质量发展。

身高169厘米，体重69公斤，能双足行走，还可人机互动……智元机器人在2024世界机器人大会上亮相的新品吸引了不少关注。“人形机器人研发门槛高，从技术攻关到产品应用，需要长期资金投入。”智元机器人联合创始人彭志辉说，去年2月公司创立以来，高瓴创投从天使轮领投、到A轮追加投资，助力产品快速成熟落地。

中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》，部署优化创新成果转化机制；中国人民银行等七部门印发方案，明确科技金融“施工图”；国务院国资委提出推进职务科技成果赋权改革，灵活开展中长期激励……各地区各部门主动作为、科学施策，加快形成与新质生产力相适应的生产关系。

贯彻落实党的二十届三中全会部署，因地制宜发展新质生产力，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，我国发展的新动能新优势将不断增强。

健全促进实体经济和数字经济深度融合制度

推动高质量发展，实体经济是坚实支撑，数字经济是重要驱动力量。《决定》提出：“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。”抓住机遇、乘势而上，各地区各部门加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。

——加快新一代信息技术全方位全链条普及应用。

江苏徐州，协鑫科技颗粒硅生产基地，一根根硅棒在智能生产线上有序流转，设备运行参数在大屏上实时显现。“数智化转型带来产品质量提升。”协鑫科技联席首席执行官兰天石介绍，企业建设了工业互联网平台，利用虚拟样机得出气流、温度等参数，可自动计算出投料的最佳方案。

制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。截至2023年，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%，具备行业、区域影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接超过9600万台（套）。“我们将会同各地区各部门，聚焦重点企业、产业链、集群、园区，落实好《制造业数字化转型行动方案》，力争到2030年规上工业企业基本完成一轮数字化改造。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

——打造具有国际竞争力的数字产业集群。

“我们推出了全国首款数据产品交易价格计算器，输入行业、应用场景、数据质量等信息，计算器就能自动给出合理的数据产品价格区间，帮助解决定价难题。”8月底举行的数博会上，贵阳大数据交易所总经理叶玉婷介绍。截至2024年7月31日，贵阳大数据交易所累计入驻交易市场的主体达1424家，累计交易额47.87亿元。

数据要素是培育新质生产力和实现高质量发展的关键引擎。上海健全数据要素基础制度，加快打造一批应用场景；山东优化数字经济政策措施，发布涉及人工智能、虚拟现实等产业的15个数字产业集群……各地积极推动数字产业集群聚链成群、茁壮成长。

——加强新型基础设施建设应用。

青海可可西里，5G信号的开通，让卓乃湖保护站改变了人工巡检工作模式，工作人员通过大屏幕就可随时了解保护区情况。截至10月末，我国已建成开通5G基站达414.1万个，拥有了全球规模最大、技术领先的5G网络。

在上海，光源线站工程通过国家验收，正式投运后将使上海光源的实验研究能力实现跨越式提升；在武汉，部分路口和路段布设通信及感知设备，助力“聪明的车”驶上“智慧的路”……从信息基础设施、融合基础设施到创新基础设施，新型基础设施正日趋完善。

工业和信息化部部长金壮龙表示，接下来将加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，同时构建全国一体化大数据中心体系，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。

健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度

产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。我国产业体系整体大而不强、全而不精，关键核心技术受制于人状况没有根本改变。同时，全球产业链供应链正面临重构，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，对产业发展提出了更高要求。

《决定》提出：“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。”各地区各部门扎实进取、积极有为，努力提升产业体系自主可控和安全可靠水平。

优环境，健全强化重点产业链发展体制机制。

湖南株洲，生产一台电力机车所需的上万个零部件，5公里内就能配齐，400多家轨道交通装备企业融通发展，民营企业数量占比达95%以上。中车株机公司发挥重点项目牵引优势，与产业链企业“风险共担、利益共存”，切实增强了创新合力。

聚焦“补短板”，统筹实施关键核心技术攻关工程、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程；着眼“锻长板”，打造45个国家级先进制造业集群，覆盖新一代信息技术、新材料等重点领域……发挥新型举国体制优势，持续提升产业链韧性和竞争力，产业发展韧性将更加强劲。

拓空间，完善产业在国内梯度有序转移的协作机制。

江西宜春依托锂矿资源优势，从东部地区引进一批动力电池及关联配套企业，锂电新能源产业年营收超千亿元；湖南郴州桂阳县推进家居智造产业园建设，承接广东东莞等地的家居产业……我国幅员辽阔，各地资源要素禀赋不同、发展程度不一，比较优势具有一定互补性。

《决定》提出，完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。工业和信息化部表示，将有序推动东中西部产业梯度转移，加快建设全国统一大市场，促进资源要素有序流动，促进提升承接能力。

夯基础，完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

6月，四川盆地金页3井、资阳2井接连获高产工业气流，深层页岩气勘探再获突破；8月，京津冀地区最大储气库大港油田储气库群今年注气量突破20亿立方米……加强能源产供储销体系建设，国内能源自主保障能力稳步提升。

加强能源、矿产等初级产品供给保障，事关我国持续稳定发展。自然资源部部长王广华表示，将完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系，扎实推进新一轮找矿突破战略行动，优化矿产资源管理政策，推动能源和重要矿产资源勘探开发和增储上产。

推进中国式现代化是一项全新的事业，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。进一步全面深化改革，健全推动经济高质量发展体制机制，新时代中国必将不断开创发展新局面，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

《 人民日报 》（ 2024年12月04日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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