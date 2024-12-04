今年以来累计降低社会物流成本480多亿元

本报记者 李心萍

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开展物流总包，保持货物运输平稳；试点“一单制”，提升货物周转效率；推广运费贷产品，降低企业融资成本……今年以来，铁路货运市场化改革持续深化，铁路现代物流体系建设加快推进，累计降低社会物流成本480多亿元，铁路货运呈现量质齐升的良好态势。

铁路运输，具有运量大、成本低、绿色低碳等特点。今年以来，国铁集团持续深化铁路货运市场化改革，加快铁路现代物流体系建设，成立40个铁路物流中心，建立了市场反应更加灵敏高效的运价机制，实施市场化浮动价格的运量占国铁总运量的57.8%……随着多项措施落地实施，铁路货运呈现量质齐升的良好态势。今年1—10月，国家铁路货物发送量完成32.8亿吨，同比增长1.3%，创历史同期新高，其中，集装箱运量同比增长12.9%，集装箱铁水联运量同比增长18.4%，累计降低社会物流成本480多亿元。

开展物流总包，铁路部门由承运人变为企业物流“规划师”

开展物流总包，意味着铁路部门由简单的承运人变为企业物流“规划师”，需提供物流、仓储、金融、结算、信息等综合服务。

今年，包钢集团与中国铁路呼和浩特局集团公司签订了3150万吨全程物流总包合同，委托铁路部门运输卷钢、线材等特型钢材。“签订了物流总包合同，货物出厂后的所有运输环节企业都不需要操心。”包头铁路物流中心营销部主任张斌说。

“10月1日，计划向北塘西发送卷钢318吨。”一接到信息，包头铁路物流中心客服专员立马联系中铁快运公司，派出汽运车队到企业取货；同时，对接货场，做好班次、车底、装卸安排。

9月30日9时，车队到达；9月30日14时，装货完毕；9月30日17时，到达货场；10月2日17时，班列发车……依托智慧化、高效率的全程服务体系，目前包钢集团厂内铁路货车平均停留时间压缩至23.7小时，较此前大幅缩短。

从承运人到“规划师”，工作量大幅增加，对铁路部门而言有何好处？

“签订物流总包合同，有利于我们提前锁定货源，保持运输平稳。”张斌介绍，签订物流总包合同的客户一般会承诺一定的月运量，铁路部门也会相应给予价格优惠，实现共赢。数据显示，项目启动以来，铁路部门已累计发运钢产品187万吨，同比增长16%。

上海局集团公司为合肥光伏玻璃制造企业量身制定物流总包方案，定制化开行“点到点”快速班列；乌鲁木齐局集团公司与管内煤炭企业实行“一对一”服务，按月签订物流总包合同，保证合同运量兑现，今年疆煤外运完成运量超过8000万吨……截至目前，铁路部门已累计签订物流总包合同5.3亿吨。

试点“一单制”，一份单证、一次结算、一箱到底

今年3月，满载54个集装箱淀粉货品的铁海快线班列，从黑龙江富锦站启程，经辽宁营口港出海，发往广州新沙港，这是东北地区开行的首趟“一单制”铁海快线班列。

什么是“一单制”？“一单制”是指由铁路部门统筹整个物流环节，实现一次委托、一份单证、一次结算、一箱到底的“门到门”运输。

“以前，企业需要自己联系铁路、港口、船运公司、汽运公司，自行洽谈价格、交接单证、货物换装、短驳运输，手续繁琐且效率较低。”哈尔滨铁路物流中心主任徐俊国介绍，“一单制”由铁路部门全权负责，提供全链条服务，实现一张运单全国通达。

实现“一单制”离不开数据共享。为此，哈尔滨铁路物流中心与企业共享数据，打通不同部门之间的数据孤岛，从而实现班列、班轮排期无缝对接。

“这一举措也受到港口和船运公司欢迎。”徐俊国说，铁路班列货量大，有效缩短了船运公司的集货时间，也减少了货物在港口的寄存时间，运输效率提升40%。货主只需登录铁路货运95306平台，运输过程全程可追踪。

目前，黑龙江省“一单制”铁海快线班列每周至少开行1班，货品主要以淀粉、液糖等品类为主，集货地点主要包括哈尔滨、富锦、绥化等地，主要通过营口港运达福建、广东、广西等地。

在湖北武汉，“一单制”铁水联运班列则成为三峡“翻坝”运输的好帮手。

9月29日，在临近三峡大坝的湖北枝城港，从安徽铜陵港乘船而来的5114吨散货铜尾渣，经“散改集”作业后，乘上火车一路向西，奔向湖北恩施土家族苗族自治州。

此次运输同样是“一单制”服务，由铁路部门提供全程管控服务，解决了不同运输方式间换单手续繁琐、运输数据难共享等问题。

“水运货物从这里通过铁路绕过三峡只需要3天，如果排队通过三峡船闸，时间会较长。”枝城港生产总监谭乙兵介绍，目前，铁路部门在武汉至成都间双向开行长江铁水联运班列，助力缓解长江航道下游货物“翻坝难”问题，较水路运输时间平均压缩7天，节约物流成本30%以上。今年以来，武汉至成都双向开行的长江铁海联运班列累计完成翻坝运输80多万吨，全年预计运输各类物资近120万吨。

北京局集团公司开行“港城班列”，搭建起多个内陆城市通往天津港的物流快速通道，河北石家庄运往天津港的钢材由3至5天缩短到“半日达”；西安局集团公司每日常态化开行陕西西安至新疆乌鲁木齐“丝路电商班列”，入疆快递电商货物运输时效提高约12%，综合物流成本降低约10%……目前，“班列+两端公路”多联快车产品已覆盖各省会城市，“班列+班轮”铁海快线产品已覆盖主要港口。

推广运费贷，缓解中小微企业融资难、融资贵

推广铁路货运，降成本、增效益至关重要。对此，铁路部门推出运费贷、信用证结算、铁路单证融资等物流金融服务，助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题。

福建省闽铁物流有限公司是一家从事铁路运输代理、装卸合作、接取送达等业务的物流公司，每月运量约300标箱、铁路运费约20万元。

“作为物流企业，我们一般是先承运再收款，但铁路运输需要先付款再运输。”闽铁物流负责人林辉明说，这种先行垫付资金、延后回笼收益的模式导致公司现金流压力较大，难以扩大规模、抢占市场。

6月20日起，国铁集团推广运费贷产品，为物流企业提供资金支持。得知消息后，闽铁物流随即与福州铁路物流中心永安营业部、中国建设银行三明分行签订了铁路运费贷协议。“全程线上办理，从申请、授信到放款仅需几分钟，效率高、手续少，很方便。”林辉明说，银行给公司提供了126万元授信额度，年利率较传统贷款低不少。

“铁路运费贷由铁路部门提供信誉凭证，不需要企业提供抵押物，能有效解决铁路货运企业授信难、审批流程复杂等问题，实现多方共赢。”福州铁路物流中心永安营业部经理魏政说，银行拓展了新业务，企业提高了资金周转效率，铁路部门也能通过运费贷吸引货运企业，助推铁路货运上量。

目前，运费贷已在全国推广，累计授信融资总额达到162.1亿元。

《 人民日报 》（ 2024年12月04日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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