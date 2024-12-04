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广西农商联合银行坚持科技创新，加快数字化转型

为乡村全面振兴提供金融支持

本报记者 庞革平
2024年12月04日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　冬日，在广西壮族自治区梧州市苍梧县六堡镇山坪村，千亩茶园沐浴着暖阳，清香四溢。

　　“这几年梧州六堡茶发展迅猛，离不开金融支持。”六堡茶制作技艺的代表性传承人祝雪兰说。据统计，苍梧农村商业银行累计向当地六堡茶及相关产业投放贷款2352笔、金额9.51亿元，支持茶叶企业21家、茶商和茶农超600家。

　　在金融支持乡村全面振兴过程中，如何让金融服务更便捷、更专业？广西农商联合银行党委书记、董事长罗军介绍，近年来广西农商联合银行坚持科技创新，加快数字化转型。广西涉农客户基数大、数据积累多，为建立数据库，广西农商联合银行与自治区大数据局、农业农村厅和人民银行广西壮族自治区分行深入合作，引入农业农村、国土、政务、征信、金融数据，实现涉农行业数据互联互通、共用共享，并在此基础上率先建成广西的涉农数据标准统一体系。

　　以新一代数字化系统建设为契机，目前，广西农商联合银行正强化自主可控能力，降低外部技术依赖风险，累计完成149个信息系统上线，打造了多个金融科技创新案例，各类系统平台先后荣获34项全国及广西数字化创新奖项。推动金融服务领域持续下沉，广西农商联合银行成功构建五级金融服务网络。在这张庞大的网络中，近1.3万个便民服务点遍布城乡，服务半径直达广西所有行政村。在设立2280个网点基础上，广西农商联合银行致力于提供更加专业化、个性化的服务，先后打造100个乡村振兴特色支行、9家科技支行，设立147家绿色专营机构，不断拓宽金融服务边界，深化金融服务内涵。

　　精细化服务，更好支撑企业发展。为满足广大个体工商户的需求，广西农商联合银行还联合自治区市场监管局设立“个体工商户、私营企业主题银行”，对广西全区个体工商户进行画像，通过大数据、人工智能等技术开展网格化授信服务，实现“应授尽授”“应贷尽贷”，全区超过220万户个体工商户得到了授信，支持小微企业贷款余额4260亿元。

　　依托数字化、全覆盖的服务网络，广西农商联合银行服务乡村全面振兴、服务实体经济取得显著成效，多项业务指标领先。该行投放了广西约25%的小微企业贷款、33%的普惠小微企业贷款、35%的涉农贷款、49%的个体工商户贷款、61%的农户贷款、99%的脱贫人口小额贷款。自2021年实施“桂惠贷”政策以来，该行累计投放“桂惠贷”2505亿元，惠及18万户经营主体，直接降低企业融资成本47亿元，贷款金额、户数等多个指标保持广西全区同业第一。

　　广西农商联合银行不仅为当地经济发展注入了动力，也实现了自身业务的拓展与提升。到2024年9月末，该行资产、存款、贷款余额分别达13754亿元、11365亿元、8139亿元，资产、存款规模率先在广西银行业迈入“双万亿”台阶。采取积极措施、牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，广西农商联合银行为广西经济社会高质量发展作出了积极贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月04日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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