齐志明

鼓励和引导企业等社会力量积极参与养老服务，推进养老服务与家政、医疗、文化、教育等行业融合发展，拓展形成多业态多形式的新型服务领域

每到中午，在河北省孟村回族自治县辛店镇王林村的老年食堂，热气腾腾的饭菜新鲜出炉，附近生活的老人前来就餐。如今，越来越多农村地区整合现有设施和资源，打造集助餐、休闲、娱乐、康养为一体的农村老年活动中心，方便老年生活。

当前，养老服务需求已从生存型向发展型转变，从简单生活照料需求向多层次、多样化、个性化需求转变。近日，民政部、商务部等部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》（以下简称《若干措施》），从5个方面提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展。

我国老年人的养老需求分为居家、社区、机构等不同场景。要持续扩大和优化高质量养老服务供给，促进供需精准对接。积极发展居家养老服务，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等服务发展。开展居家适老化改造，鼓励家庭配备智能安全监护设备。拓展社区养老服务、优化提升机构养老服务、加快发展农村养老服务，不断扩大和优化养老服务供给，为老年人便利获得所需的专业服务提供顺畅渠道。

养老服务产业是具有巨大发展潜力的朝阳产业。中国老龄科学研究中心预测，2035年我国银发经济规模将达到30万亿元。有效激发养老服务消费活力，要充分发挥市场作用。鼓励和引导企业等社会力量积极参与养老服务，推进养老服务与家政、医疗、文化、教育等行业融合发展，拓展形成多业态多形式的新型服务领域。做强养老服务设施设备和产品用品行业，推动养老事业和产业协同发展。

《若干措施》要求拓展养老服务消费新场景新业态，提出引导网络电商平台、购物应用程序等平台企业提供适老化服务，增强老年人等群体享受智能化产品和服务的便捷性。美团数据显示，今年以来，“适老化改造”“社区日间照料”“居家养老护理”等订单量增速在养老服务中排行前三。各地区各部门要进一步鼓励平台企业拓展养老服务消费新场景，建立养老服务、老年用品市场交易平台，提升养老服务的普惠化、便捷化、个性化水平。支持经营主体增加优质老年用品市场供给，优化老年群体消费环境，让老年消费更有保障。

《 人民日报 》（ 2024年12月04日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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