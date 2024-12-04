中储粮900余家库点完成智能化升级

欧阳洁 付一凡

早上7点，随着第一车金灿灿的玉米入库，中储粮沈阳直属库开启了一天的秋粮收购工作。记者了解到，今年的秋粮收购中，沈阳库应用了新升级的智能化粮库系统：在扦样环节，生成扦样二维码，确保每车粮食业务的过程留痕和结果可追溯；在检验环节，扫描样品袋上的二维码，可随时查验样品检验数据，做到扦检分离、盲样检测；粮食顺利入仓后，仓内的电子货位卡可记录粮情信息、查仓管理情况、保管员信息……

为保障今年秋粮收购工作的高效开展，中储粮集团已完成全国900余家所属库点的智能化粮库系统升级，全面提升粮食收储的信息化、智能化管理水平，增强粮食购销领域风险防控能力，助力秋粮颗粒归仓。

通过引入物联网、大数据、智能化设备和人工智能算法，中储粮集团实现了粮食收储全过程、全链条、全覆盖的“全口径”信息化监管。粮仓内，数百个温度传感器可实时监测粮情数据，并将其同步上传至线上集中管控平台；全方位监控系统、高清摄像头帮助工作人员远程实时监测粮仓情况，告别人工爬梯进仓测温的传统方式；通过大数据分析对比，监控系统还能对粮情变化趋势进行智能预测和预警。

“原来靠人工管理，需要‘人去找问题’，现在借助人工智能技术发现问题、自动预警，变成了‘问题去找人’，大幅提升了工作效率和防风险能力。”中储粮集团相关负责人介绍道。

中储粮自主研发的智能扦检设备，可实现小麦、稻谷、玉米、大豆四大粮食品种的智能扦检。“以前人工检测一车粮食，从扦样到完成检验大约需要40分钟。现在有了智能扦检设备，10分钟左右就能完成，大大缩短了农民售粮的等待时间。”中储粮哈尔滨直属库相关负责人介绍。智能扦检设备不仅提高了作业效率，还能避免“人情粮”问题，让农民卖放心粮、明白粮。

9月，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、农业农村部等9部门联合发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》，以确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。目前，地处秋粮主产区的中储粮各分公司已全力做好仓容、资金、人员、设备等各方面准备，迎接秋粮入仓，助力守住农民“种粮卖得出”的底线。

据悉，中储粮集团积极优化为农服务，为农户提供上门质量预检等服务，并推出“惠三农”综合服务平台，提供提前预约售粮服务，减少现场排队等候时间和售粮成本。截至2024年10月底，该平台注册用户数超过82万人。

《 人民日报 》（ 2024年12月04日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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