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现代商贸流通体系建设有了路线图（锐财经）

本报记者 孔德晨
2024年12月04日06:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　上海南京路步行街人头攒动。
　　王 初摄（人民视觉）

　　近日，商务部、农业农村部、供销合作总社等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系、推动批发零售业高质量发展的行动计划》（以下简称《行动计划》），对今后一个时期推进现代商贸流通体系建设作出全面、系统部署。商务部有关负责人表示，建立高效顺畅的现代商贸流通体系，有利于更高水平、更大范围实现资源要素的优化配置，畅通国民经济循环，提高流通效率，降低全社会的物流成本。

　　完善城乡商贸流通网络

　　《行动计划》明确，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。具体来看，确定了4方面任务和8项重点工程：

　　——完善城乡商贸流通网络。在城市，实施城市商业提质工程，改造提升步行街、商圈，建设一刻钟便民生活圈，构建分层分类的城市商业布局；在农村，实施农村市场升级工程，开展“千集万店”改造，完善县乡村三级物流配送体系，补齐农产品冷链物流短板，并提出果蔬和肉类冷链流通率分别达到25%和45%的分项目标。

　　——推动商贸流通创新转型。实施零售业创新提升工程，加快零售业数字化转型，发展品牌连锁、即时零售；实施批发业高质量发展工程，推动商品市场改造升级，打造集成、开放的平台生态，培育100家骨干农产品批发市场。

　　——优化商贸流通发展方式。实施供应链创新提升工程和商贸物流数智赋能工程。供应链创新提升工程，重点是要深化供应链创新与应用，发展订单生产、集采集配。商贸物流数智赋能工程，重点是提高商贸流通数字化、标准化、绿色化水平，推广标准化托盘和周转筐，推动全国托盘标准化率提高至40%左右。

　　——促进商贸流通开放融合发展。实施内外贸一体化工程和流通领域世界一流企业培育工程，对接国际高标准经贸规则，引导商贸流通企业融合发展，拓展全球营销和物流网络，促进内外贸市场对接、渠道对接、品牌对接，提高国际竞争力。

　　推动批发零售业高质量发展

　　“近年来，中国批发和零售业实现跨越式发展，在衔接产销、促进消费、保障民生中发挥了重要作用。”商务部流通发展司司长李佳路说。

　　一是基础作用持续巩固。2023年批发和零售业增加值12.3万亿元，占GDP的近1/10，吸纳就业占就业总人数的1/5，经营主体占全国的近1/2，也是税收的重要来源之一。二是流通效能持续提升。限额以上批零企业存货周转率从2012年的14.6%提高到2022年的18.3%。2023年全国标准化托盘保有量6.3亿片，保有率达36.1%。高标准仓库占比达34.7%。三是业态模式加快创新。2023年全国网上零售额15.4万亿元，中国连续11年是全球第一大网络零售市场。

　　李佳路介绍，《行动计划》把推动批发零售业高质量发展，作为完善现代商贸流通体系的主要抓手，提出实施批发业高质量发展工程和零售业创新提升工程，要布局一批与产业分工和国家物流大通道相匹配的商品集散中心，拓展全球布局。同时，要推动零售业数字化运营和智能化管理，发展品牌连锁、即时零售、直播电商等新业态新模式。培育60个左右零售业创新提升试点城市，力争实现即时零售规模超过7000亿元，打造一批服务能力强的零售数字化服务商，推广一批线上线下深度融合的先进业态和模式。此外，还要开展“一店一策”改造，对接专业运营商和优质商业品牌，打造市场化、主题化、智慧化、社区化消费场景，提高商业设施运营效能。

　　支持流通企业“走出去”

　　“促开放”也是这次《行动计划》的一个重点内容。

　　《行动计划》提出，要形成一批具备全球竞争力的世界一流的现代流通企业。到2027年，重点流通企业国内国际渠道网络更加完善，全球资源配置整合能力进一步增强，品牌影响力显著提升。同时，支持具备条件的流通企业“走出去”，建设海外仓、物流园区，完善跨国营销网络和物流配送网络。

　　中国社科院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华认为，流通企业是链接国际国内两个市场、两种资源的载体，通过建设这种具有国际竞争力的一流的流通企业，能够为经济高质量发展提供重要的支撑作用。

　　今年，财政部、商务部启动了现代商贸流通体系试点城市建设，在2024年到2026年这三年当中，分三批开展试点工作，武汉、杭州等20个城市进入了今年的试点名单。李佳路介绍，这20个试点城市的GDP总量、社会消费品零售总额均超过了全国总量的1/4，不少城市是全国和区域重要的商品集散地、物流枢纽、产业链供应链创新中心，在推动城乡商贸流通体系建设、发展农产品冷链物流、促进批发零售业转型升级等工作中取得了显著成效。

　　“总的来看，第一批试点城市商贸流通节点效应明显、工作基础扎实。下一步，我们将与有关部门密切配合，指导有关地方和城市围绕国家和区域发展重大战略，按照试点实施方案，加快推动项目落地，高水平高质量推进试点城市建设。”李佳路说。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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