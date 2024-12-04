“现阶段，城市是城乡融合的主动因，希望有更多城市资源下乡带活乡村旅居、旅学、旅养，进而吸引更多人来到乡村，以此形成良性循环，走出一条以城乡差异化融合发展助力乡村振兴的新路。”国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长仇保兴在12月1日于北京举办的2024乡村振兴大会上说道。他建议，应在遵循城市和乡村各自发展规律的前提下进行融合，加强人口流动、促进“能人”下乡，保护乡村自然资源和历史文化，运用数字技术和现代低空物流改善乡村医疗等公共服务，切实促进城乡融合发展。

仇保兴认为，城乡融合的要义，不是城市优先或取代农村发展，也不是城乡同质化发展，而是城市和乡村按照各自的发展规律实现差异化发展，“只有差别才能互补，通过互补才能融合，融合以后才能协调发展”。在他看来，城乡融合促进了人口实现自由流动，从而有助于应对城市发展中出现的各类问题，也能为解决“空心村”提供思路。

“城市景观大多为公共设备或用品，难免会‘千城一面’，而突出自然、协调等静态特征的乡村景观具有多样性。随着城市的发展，农村自然的山水林草村和历史文化越发成为持续升值的宝库。”仇保兴认为，为更好建设景观化的美丽乡村，可将农耕的文化景观、田园景观、风土人情等有形资产与无形资产，与森林、空气、水源、土壤等环境资源深度组合，形成一条彰显乡村特色的发展新路。

发展乡村，离不开城市多元“能人”的助力。仇保兴将乡村建设视为让建筑师、企业家、艺术家、退休技术人员等“各显神通”的大舞台，通过城市建筑的现代理念与乡村的良好生态环境相结合，打造城乡融合的“样板房”。他谈到，其中由城市人创建的民宿、乡村文旅项目成为乡村振兴的“火种”。“将这些高品质的民宿和乡村文旅项目比作‘火种’，是因为它们带动了一村一品、带活了农村的各类田园经济，通过人的能力、人的资本、人的眼光、人的网络，把乡村和城方连接起来了，打开了优种下乡、农货销城和民宿兴起，仿佛星火燎原。”

仇保兴认为，通过加快发展数字化技术和现代低空物流，有助于推动乡村医疗卫生等公共服务均等化进程，更是为城乡融合发展带来机遇，进而形成助力乡村振兴发展的新一代生产力。“大数据分析、物联网应用等数字化技术，让远程医疗等核心公共服务资源能够更加均衡地分布在基层，而无人机等现代低空物流的兴起，解决偏远乡村物流成本高、时效慢的问题，还能促进农产品的上行和工业品的下行，进一步促进城乡融合与协调发展。”

“城市作为城乡融合发展的主要驱动力，应当积极探索并实施更多乡村旅居、旅学、旅养的试点项目，带动乡村旅游和相关产业的发展，促进乡村经济的多元化开发。”同时，仇保兴也呼吁加大对乡村人才的支持力度，鼓励引导城市资本合理有序地流向乡村，让城市文明和卫生生活方式辐射到基层，多元提升乡村居民的整体生活质量，促进城乡文化的交流与融合，最终构建一个更加和谐、均衡发展的城乡一体化格局。

(责编：曹淼、李源)

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