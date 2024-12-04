原标题：专家解读未来长征火箭发展“关键词”

◎王伟童 本报记者 操秀英 付毅飞

12月3日13时56分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空，将通信技术试验卫星十三号精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

至此，长三乙火箭实现了我国首个单一型号100次宇航发射，创造了我国运载火箭发展历程中又一个百发纪录。

站在新的历史节点上，中国航天科技集团一院长征三号甲系列运载火箭首任总指挥兼总设计师、中国工程院院士龙乐豪介绍了未来长征火箭发展的方向。

龙乐豪透露，目前，新一代载人运载火箭、重型火箭研制工作正有序推进。他介绍，新一代载人运载火箭是根据中国载人航天工程长远发展规划，为发射中国新一代载人飞船和着陆器而全新研制的高可靠、高安全载人火箭。该火箭将使中国奔月轨道运载能力由8.2吨提升至27吨，填补中国载人登月的能力空白。同时，以新一代载人运载火箭为基础，可以发展近地空间站载人和载货等系列化衍生构型，满足空间站运营任务及各种应用卫星的发射需求。

“智能飞行技术与运载火箭总体设计技术发展相辅相成，可大幅提高火箭可靠性。”龙乐豪说。

结合运载火箭总体设计技术发展历程和趋势，可将智能飞行技术发展分为自动控制、有限智能、增强智能、全面智能四个阶段。

“我国长征系列运载火箭经历了前三个阶段的发展，正在通过研制新一代载人运载火箭迈向第四阶段。”龙乐豪说，届时，航天运输系统将有效融合人工智能技术，建立全生命周期、全系统的智能健康检测系统，实现火箭本体自主修复，具备交互式学习，可自主适应环境和本体状态变化，具备不确定性故障适应能力。

“重型运载火箭是下一代运载火箭的核心标志，支撑中国奔月轨道运载能力达到50吨，填补近地轨道运载能力100吨级空白，实现跨越发展，满足深空探测和近地空间大规模运输等中长期发展需求。”龙乐豪说，重型火箭研制可充分带动先进设计、高端制造、原材料、元器件等相关基础工业的发展，加速中国制造业转型升级，推动中国高端装备发展。

龙乐豪认为，通过重型运载火箭研制，可攻克超大直径箭体结构设计制造、大推力高性能发动机设计制造、连接器自动对接、大功率伺服机构等关键技术，将显著提升中国航天科技水平，有力支撑中国航天强国建设。

此外，可重复使用运载火箭将大幅降低进出空间的成本，提高产品周转效率，支撑主流载荷高频次发射和全球极速运输服务。在新一代运载火箭基础上，新一代载人运载火箭、重型运载火箭将应用可重复使用技术，两级完全重复使用的构型也在进一步规划中。“未来长征系列运载火箭将具备大规模航班化空间运输能力。”龙乐豪说。

(责编：罗知之、陈键)

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