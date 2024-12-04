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国机集团：坚持规划引领、聚焦农机赋能 助力乡村振兴

2024年12月04日08:47 | 来源：人民网
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12月1日，由人民网主办的2024乡村振兴大会暨“百日直播”数商兴农系列推介在北京举办。会上，中国机械工业集团有限公司（以下简称：国机集团）董事、党委副书记丁宏祥围绕规划引领、产业带动、农机赋能、人才支撑等话题带来分享。

丁宏祥说，近年来，国机集团党委将乡村振兴工作视为重大任务。通过议题学习、专题研究、实地调研等多种形式，深入农村一线，了解农民需求，发挥国机集团在规划设计、农机装备、产业带动等方面的优势，立足帮扶地区的资源禀赋和农民群众的急难愁盼问题，逐步形成了“规划引领、产业带动、农机赋能、人才支撑”的帮扶模式。

丁宏祥介绍说，在规划设计方面，国机集团在四个定点帮扶县因地制宜打造了一批各具特色的惠农、惠民项目，促进了当地乡村振兴的高质量发展；此外，在产业带动方面，国机集团注重通过产业来实现农业的全面升级、农村的全面进步和农民的全面发展，针对帮扶地区“三留守”问题突出的情况，培育当地的劳动力密集型产业，如纺织服装产业和船舶产业等。“这些产业不仅为留守妇女提供了就近就业的机会，还带动了当地经济的整体发展”。

在农机赋能和农事服务方面，丁宏祥说：“提高农业生产率是农民致富的关键。因此，国机集团注重通过农机装备的提质来提升农业农村的机械化、现代化水平。“集团下属的中国一拖集团有限公司、中国农机院、中国福马以及建立的农事服务中心等，可以为农民提供全方位、低成本的农事服务，进一步降低了农民的生产成本，提高他们的收入。”

在人才支撑方面，丁宏祥认为，人才振兴是乡村振兴的支撑和保障。要通过大力培育电商人才、纺织工人和养老照护人才等专业技能人才，为乡村振兴提供有力的人才保障。同时，还要关注农村留守儿童的成长与教育问题，为留守儿童提供良好的教育环境和成长条件。

“乡村振兴事关国家富强和民族复兴，是新时代新征程‘三农’工作的总抓手。”丁宏祥表示，国机集团将不断丰富和充实支撑乡村振兴和高质量发展的能力体系，为广大农民的增产增收、为建设和美乡村、推动农业农村现代化做出国机贡献。

(责编：曹淼、李源)
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