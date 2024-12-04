心之所系，行之所至。在广袤的内蒙古大地上，各级妇联组织动员千万妇女、千万家庭积极投入乡村振兴、科技创新等领域，未来还将以更加开放的心态和更加积极的行动，全力助推乡村全面振兴。12月1日，在北京举办的2024乡村振兴大会上，内蒙古自治区妇联围绕当地各级妇联助力推动乡村振兴战略实施所开展的相关举措进行分享。

近年来，内蒙古自治区妇联党组推动女性的“半边天”作用发挥在农业农村改革发展的全过程、各领域，通过在治理乡村生态、培育特色产业、提升队伍技能、维护生命健康等方面开展切实举措，助力焕发乡村发展新活力、农业改革新动力。一方面，为做好黄河流域生态保护，各级妇联通过组织召开相关会议、开展交流合作，积极构建合作联动机制；另一方面，借助北疆巾帼思政大讲堂等载体，以“北疆女声”新媒体平台为中心，构建起“电视+广播+报纸+网站+移动端”的传播矩阵，展示北疆巾帼的担当作为。

内蒙古自治区各级妇联聚焦农村女性创业就业重点领域，组织带动更多企业、机构和团队，因地制宜挖掘特色产业品牌。强化“妇字号”产业培育，打造“北疆巾慧”等区域公用品牌，将内蒙古更多优质的“妇”字号产品输出到世界舞台，创建巾帼电商直播基地直播带货，以动态展和静态展两种形式讲好品牌故事。

为更好强化妇女技能提升，描绘乡村振兴人才底色，内蒙古各级妇联坚持以地方发展需求为导向，对乡村振兴妇女人才进行前瞻规划。通过实施“乡村巾帼追梦人计划”等一系列项目，开展巾帼科技服务走基层、妇女和家庭素质提升计划、北疆布丝瑰创业就业行动等各类活动，组织各类家政服务职业技能比赛，积极探索“产业+市场+技能”人才培养路径，意在培育本地高素质女农民、巾帼新农人，支持女大学毕业生、女能人、女农民工、女企业家入乡返乡，加快内蒙古农村妇女人才队伍建设。

强化妇女权益保护是乡村振兴的民生底色，做好普法教育和健康关爱是其中两个重要维度。为更好开展相关工作，内蒙古自治区各级妇联积极推动相关政策落实，深入开展维权关爱巾帼行动，组建“巾帼普法乡村行”志愿服务队，创新“巾帼普法那达慕”宣传方式，发挥普法宣传示范作用。同时深入开展生命健康巾帼行动，以各类慈善爱心捐赠活动、针对妇女儿童开展的关爱行动，以及覆盖边境旗县女性群体的健康筛查服务，构筑“宣传+筛查+救助+公益+保险+关爱”六位一体的女性关爱服务体系。

(责编：曹淼、李源)

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