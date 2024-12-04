原标题：2024年度民用航空研究前沿热点词发布

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员白辉）记者从中国民航大学获悉，2024年度民用航空研究前沿热点词近日在全国科学技术名词审定委员会2024年工作会议上发布。此次入选的热点词共包括10个，分别为：可持续航空燃料、无人驾驶航空器、通用航空、城市空中交通、低空经济、普遍安全监督审计计划、亚轨道飞行、国际航空枢纽、低空运输安全体系、安全韧性。

记者了解到，本次民用航空研究前沿热点词征集工作，由全国民用航空名词审定委员会组织开展。全国民用航空名词审定委员会于2024年3月成立，下设航空器安全性与适航、航空器运行、航空器维修、空域与空中交通管理、机场等11个名词审定分委员会。各分委员会负责各领域名词定名和释义的审定，全国民用航空名词审定委员会负责各分支定名和释义的终审。审定完成后，由全国科学技术名词审定委员会向全社会发布。

另悉，全国科学技术名词审定委员会是经国务院授权，代表国家审定、公布科技名词的权威性机构。经全国科学技术名词审定委员会审定公布的名词具有权威性和约束力，全国各科研、教学、生产经营以及新闻出版等单位应遵照使用。

(责编：罗知之、陈键)

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