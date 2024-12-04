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杨庆友：中国联通“三个向新”助推乡村振兴工作跑出新速度

2024年12月04日08:53 | 来源：人民网
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“数字惠农、智慧兴村，以‘数字乡村’为抓手，加速推进乡村振兴建设。”12月1日，2024乡村振兴大会在北京举行，中国联通集团市场部（品牌发展部）总经理、数字乡村推进办公室主任杨庆友在会上说道。他建议，加速数字乡村建设，应面向乡村建设、产业和治理的重要场景，以网络向新、技术向新、服务向新，助力乡村全面振兴。

“作为央企，我们一直肩负着网络强国、数字中国建设的使命，承担着数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵的责任。”杨庆友说，中国联通深入学习、运用“千万工程”经验，面向乡村建设、产业和治理的重要场景，以“三个向新”推进数字乡村建设助力乡村全面振兴。

在“网络向新”促进乡村建设方面，杨庆友介绍说：“为了促进乡村建设水平实现新的跨越，我们致力以网络智能化升级为数字基建底座，持续升级城乡融合、空天一体高速泛在的网络服务，夯实了云网融合、算网一体的农业农村数字新基建，也为偏远地区农村服务提供了更广泛的网络手段；为推进数字乡村建设，中国联通打造‘一云三平台’整体解决方案，通过联通云，建设服务了三农生产、生活、治理的数字村服务云平台、农村物联网格物平台和农业大数据平台；此外，我们还通过结合三农领域的垂类和属地需求，聚合产业生态、强化产品供给，融合开放，大力提升‘联通数村’平台的服务能力。”

在“技术向新”推进乡村产业发展方面，杨庆友分享了中国联通的相关举措：“一是以人工智能促进产业转型，支持农业生产运营精准决策，激发农业产业数字发展新活力；二是与村委、产业合作伙伴共创、共享、共赢，打造农村集体经济合作新模式，助力集体经济增收、村民就业致富；三是中国联通在定点帮扶与对口支援5个县60个乡镇1152个村的过程中，通过定点帮扶培育特色优质企业、协助地方招商引资、组织消费帮扶活动、派驻挂职干部等举措，实现了一个可持续的发展模式。”

“为提升乡村治理水平，我们以‘服务向新’为抓手推出相关举措。”杨庆友说，一是通过“联通数村”平台，持续深化1+4类应用能力，持续深化村镇两级智慧党建服务，进一步完善了乡村治理网格管理的敏捷性、智能性，在赋能检测监控监护等场景服务的同时，升级了烟感、气感、水感，防溺水告警等功能应用，进一步增强了农村生活的安全性；二是围绕乡村人才振兴，加快培育农村电商产业生态，推动农业科技人才和农村高技能人才建设，累计培训数字“村官”、三农主播等新农人300万人次，累计直播助农销售额超过2.1亿；三是为更好统筹数字乡村发展的资源配置和能力建设，中国联通联合政、产、学、研，打造面向三农的产品开发和运营服务能力，汇聚融合创新链、产业链和人才链，为农业行业提供全链条、集约化数智产品应用和运营支撑。

“2025年，我们将继续践行央企责任担当，积极推进网络、技术、服务三个向新助力乡村全面振兴。此外，我们也愿与社会各界合作伙伴一起助力数字乡村建设，加‘数’提‘智’，增强乡村振兴新动能。”杨庆友说。

(责编：曹淼、李源)
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