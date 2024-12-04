原标题：500千伏输变电工程验收用上激光建模技术

科技日报承德12月3日电 （记者陈汝健 通讯员魏明良）3日，记者从国网承德供电公司获悉，该公司牌楼500千伏输变电工程于11月25日正式投运，并在工程验收过程中首次应用无人机激光建模技术。

“通过扫描并重建500千伏牌宽一二线全线铁塔、导线、交叉跨越及通道树木等物体的三维立体模型，直接获取导地线弧垂、铁塔呼称高、转角度数、通道障碍物最小安全距离等厘米级精确数据。”国网承德供电公司超高压输变电运检中心副主任徐硕介绍，牌楼500千伏牌宽一二线全线验收，是国内首次将三维激光建模技术应用到验收阶段，通过逐档重建通道环境、逐基杆塔测量弧垂，可以精准识别厘米级的设备缺陷和人工不易发现的细微隐患，有力提升了新建设备高标准验收质效。

据了解，牌楼500千伏输变电工程位于河北省围场满族蒙古族自治县半截塔村，是国家电网公司“大型新能源基地交流汇集”示范工程，也是国网冀北电力“十四五”规划的重点工程。该工程的顺利投运，将汇集承德地区447万千瓦清洁能源，输送至京津冀负荷中心消纳。

(责编：罗知之、陈键)

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