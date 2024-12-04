原标题：金星表面可能从未有过海洋

科技日报北京12月3日电 （记者张梦然）《自然·天文学》杂志3日发表的一篇论文认为，金星内部可能在其大部分历史中都是干燥的。这挑战了认为这个星球曾有过液体表面海洋的假说。

金星是一个不宜居的行星，平均表面温度约为465℃，气压比地球海平面的压力高90倍。但对它过去的环境情况人们还不清楚。地球和火星的水日积月累雕刻了地表，而金星不同，其地表没有明显的水侵蚀痕迹。对于金星是否一直都很干燥、不宜居，或是否曾有过表面液态水海洋，过去的研究一直有争议。

此次，英国剑桥大学研究团队根据金星大气研究了其过往历史。大气层与火山活动释放的气体有关，会反映出行星内部含水情况。团队用一个化学模型确定了最能反映大气观测结果的金星内部组成。他们发现，金星内部缺乏氢，表明它现在比地球内部要干燥得多。

研究认为，金星可能从来没有过适合海洋形成的条件，大气中存在过的任何水都只是以蒸汽形式存在，最终散佚到太空中，而非凝结在金星表面。

此外，与金星相似的系外行星，也不太可能拥有液态水或者宜居环境。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经