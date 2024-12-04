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2024第五届财联社企业ESG论坛在京举办

2024年12月04日08:55 | 来源：京报网
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原标题：ESG是企业打造核心竞争力新赛场，企业须作答ESG“考卷”

11月29日，由财联社、国新咨询联合主办的2024第五届财联社企业ESG论坛在京举办。市政协委员、北京企业联合会会长张建利在致辞中表示，ESG作为国际通用语言，中国企业必须作答ESG“考卷”。ESG是实现高质量发展的重要抓手，也是企业打造核心竞争力的新赛场。

张建利介绍，北京企联于2022年启动了企业社会责任专项工作，开展了北京市企业社会责任优秀案例的征集发布、企业ESG管理宣讲会、专家研讨会等相关工作，各方参与积极，得到了广泛关注和肯定，推进企业积极履行社会责任，践行ESG理念。同时还成立了社会责任工作委员会，联合首都经济贸易大学中国ESG研究院、北汽集团、京能集团、北京公交集团、联想集团、法政集团、燕京啤酒、民生银行共同发起《企业ESG治理创新行动计划》，发布《北京企业ESG管理体系指南》《北京企业履行社会责任倡议书》，在引导企业高标准落实环境管理要求、履行社会责任、健全完善公司治理、提高ESG治理能力等方面取得成效。

今年9月，北京企联开展ESG与高质量发展企业领导高级研修班系列活动，实施“走出去”战略，通过开展专家解读、各地、各行业企业交流互动等形式为企业提供了ESG理论和实践指导，加强企业间互学互鉴、交流合作，引导企业加强ESG投入，探索建立自身ESG表现管理的机制体制，并推动企业在ESG信息披露方面积极付诸实践，提升企业形象，增强企业竞争力，实现自身的可持续发展。

ESG是实现高质量发展的重要抓手，也是企业打造核心竞争力的新赛场。企业通过设定具体的ESG目标，可在绿色生产、环保技术研发、资源优化利用等方面取得实质性突破。企业建立完善的ESG信息披露机制，向投资者和公众披露企业的ESG表现，加强透明度和责任感，能展示企业在新质生产力培育中的成就与努力，增强投资者信心，缓解企业的融资约束。优秀的ESG表现不仅能够吸引具有社会责任感的创新型人才，创造良好的的组织文化和工作环境，提升企业创新能力，促进企业的战略转型和市场扩展，推动企业可持续、高质量发展，还可以向市场传递积极信号，帮助企业构建良好的公众形象和声誉，实现经济效益与社会效益的双赢，全方位地增强企业在市场中的竞争力。

张建利认为，企业开展ESG相关工作，提升ESG管理水平，是新时代对企业发展的必然要求。财联社近年来联手政商学界领军人物，探讨ESG发展话题，在推广ESG理念，推动绿色金融发展，促进中国资本市场的可持续发展等方面作出贡献。他希望通过今天的思想碰撞，能为企业在ESG时代的发展提供前瞻性的思路和指导，让更多企业树立ESG竞争力意识，整合企业优势和社会关系，为企业发展创造出新天地。

据张建利介绍，北京企联将领会“创新、绿色、协调、开放、共享”的新发展理念，推进“双碳”战略实施，聚力高质量发展任务，进一步加强与财联社的合作，开展企业ESG专题研讨会、调研交流等活动，为企业提供更精准、更有效的服务引领，携手企业紧跟现代化体系建设新形态，推动企业履行社会责任，探索ESG实践与提升企业竞争力的新思路、新方法，助力企业健康发展，共筑ESG发展新高峰，为推动区域经济高质量发展，为社会主义现代化强国建设作出新贡献。（记者 赵鹏）

(责编：曹淼、李源)
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