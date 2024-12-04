人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稻属最全超级泛基因组图谱成功绘制

2024年12月04日08:56 | 来源：科技日报
小字号

原标题：稻属最全超级泛基因组图谱 成功绘制

　　科技日报讯 （记者魏依晨）记者12月2日获悉，中国工程院院士、江西省农业科学院研究员颜龙安团队联合河北大学教授杜会龙团队成功绘制了全球首个稻属最全超级泛基因组图谱。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》。

　　该研究组装了稻属13个近乎完美的野生稻种基因组，并结合已公开的普通野生稻、亚洲栽培稻和非洲栽培稻基因组，构建了包含101723个基因家族的稻属超级泛基因组。其中，稻属共有的核心基因家族仅占9.84%，共鉴定到63881个栽培稻中尚未发现的新基因家族，使可利用的水稻基因扩大了1.7倍。同时，基于高质量的基因组图谱，团队首次在基因组水平重构了稻属的进化关系。

　　该研究还从不同材料中鉴定到2781到10656个插入序列、2680到10419个缺失序列、4到52个易位以及7到22个大倒位等结构变异，首次从基因组变异和等位变异水平解析了野生稻与栽培稻的多样性。

　　在抗病基因方面，团队结合基因组注释和RGAugury等多种方法，在稻属中共鉴定到7048个抗病基因，其中栽培稻有237个抗病基因家族，野生稻有384个抗病基因家族。这揭示了栽培稻的抗病基因倾向于成簇存在，而野生稻的抗病基因则主要以单个形式存在。

　　此外，团队还在野生稻中鉴定到207个串联重复基因，其中36个与产量、抗性、品质、生育期、营养元素高效利用，以及生物和非生物胁迫耐受性相关。

　　该研究构建的稻属超级泛基因组极大扩展了水稻遗传改良的基因池。这对野生稻种质创新利用具有重要理论意义和应用价值，同时为稻属进化和驯化研究提供了支撑。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨制造业PMI连续三个月上升 经济景气水平保持稳定扩张
　　
挖掘推广区域消费品牌 人民优选地方好物（好景）推介亮点纷呈
　　人民网北京12月3日电 （记者胡雪蓉）12月1日，人民网2024乡村振兴大会在北京举行。据了解，为更好助力乡村振兴、地方文旅、区域特色品牌打造，人民优选作为人民网旗下综合消费服务平台，联动各地政府和有关单位，发起了“人民优选·地方好物（好景）”赋能计划，旨在挖掘和推广具有地方特色、大众认可区域消费品牌。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部