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冰雪经济“点燃”文旅市场 上市公司掘金万亿元赛道

本报记者 张 敏 见习记者 梁傲男
2024年12月04日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：冰雪经济“点燃”文旅市场 上市公司掘金万亿元赛道

随着东北等地各大滑雪场陆续开板，南方众多景区推出门票减免政策，2024年冬季文旅消费市场拉开序幕。

各地敏锐捕捉到冰雪经济的巨大商机，纷纷出台政策措施，支持冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文化等全产业链发展。上市公司也积极创新产品、优化服务，挖掘冰雪经济的市场价值。在政策引导和市场需求双重驱动下，冰雪经济正逐步打破地域、季节限制，融合旅游、体育、文化等多个领域，形成多元化、复合型的产业生态。

冰雪游热度持续走高

今年11月份以来，携程、马蜂窝、同程旅行平台冰雪游相关搜索热度持续走高。哈尔滨稳居今年冬季冰雪游的“顶流”之位。北京、阿勒泰、张家口等地备受游客青睐，冰雪游热度居高不下。延边、乌鲁木齐、齐齐哈尔、阿坝等地成为黑马目的地。

各地滑雪场也纷纷开板迎客，为冬季旅游市场再添一把火。比如，11月23日，吉林省2024—2025新雪季开板暨第30届吉林雾凇冰雪节开幕。“我们滑雪度假区将在新雪季运营74条雪道。新雪季，北大湖夜场开放雪道总面积达60万平方米。”北大湖滑雪度假区总经理曾岩对《证券日报》记者表示。

万科松花湖度假区也在积极行动。为实现文体旅融合，促进冰雪经济发展，度假区新雪季将推出“酒店+滑雪+新玩法”度假产品，并加强与吉林市相关单位的合作，整合周边文旅资源，为游客提供更加丰富的旅游体验。

北京延庆、河北崇礼、新疆阿勒泰等地也因地制宜，推出特色冬季旅游资源和活动，持续升级文旅产品，利用“冷资源”释放出“热消费”。

值得一提的是，游客们也开始探索更多新颖且小众的雪景打卡地。比如，四川瓦屋山在迎来入冬首场雪后，旅游搜索热度大幅上涨，预订人数迅速达到上限。

《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，2023至2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计2024至2025冰雪季有望突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超7000亿元。

携程研究院行业分析师方泽茜对记者表示，滑雪运动的普及和年轻人对冰雪旅游的热情，将成为推动冰雪游市场发展的重要动力。

上市公司布局冰雪赛道

近年来，我国冰雪经济蓬勃发展，冰雪旅游、冰雪装备等相关产业迎来快速发展。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计2025年将突破10000亿元。

面对这一万亿元级别的蓝海，上市公司纷纷掘金冰雪赛道。

比如，今年年初，新东方通过出资间接持股，正式成为河北张家口崇礼太舞滑雪小镇的股东之一。

波司登今年推出了“登峰 LITE”系列产品，将专业滑雪服科技应用于大众滑雪场景，并携手哈尔滨官方推出联名系列，共同赋能冰雪经济发展。在其最新的财报中，冰雪经济被视作新的业绩增长极。

冰雪经济概念股莱茵体育也透露出深耕冰雪的决心。公司表示，将依托西岭雪山景区的品牌影响力和项目发展，立足公司业务战略布局，差异化聚焦冰雪发展道路。

公开数据显示，截至11月6日，国内现存冰雪经济相关企业1.25万家。近10年相关企业注册量呈整体增长态势，2023年全年注册冰雪经济相关企业2430家，同比增长37.37%。其中，冰雪经济相关企业主要分布在文化、体育和娱乐业，占比近半，为45.78%。

值得一提的是，国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

冰雪经济发展痛点待解

冰雪经济快速发展的同时，也面临诸多痛点亟待破解。比如，季节性限制导致的运营周期短暂、非雪季设施利用率低、市场需求旺盛但供给不足、周末及节假日过度拥挤影响消费质量与服务效率、融资难题等。

在业内人士看来，要破解痛点需从两方面着手：一是提升产业运营效能，二是拓宽融资渠道并优化资本结构。

“冰雪经济的核心难点在于如何平衡季节性与全年运营的矛盾，以及提高服务供给的质量与效率。”旅游酒店行业高级经济师赵焕焱表示，“这要求既要创新运营模式，延长冰雪设施的使用周期，又要通过政策引导和市场机制，吸引更多资本投入，提升冰雪经济的整体竞争力。”

对于提升运营效能，赵焕焱建议，加强与教育部门的合作，普及冰雪运动知识，营造运动氛围；同时，通过政策优化市场环境，提升冰雪运动的商业价值与市场参与度，加大对冰雪人才的培养力度，推动行业可持续发展。

一位不愿具名的投资人表示，冰雪经济相关企业融资难的主要原因是冰雪运动在中国起步较晚，市场规模较小及需求波动大，投资回报周期长，受季节性影响相对较大，因此不易吸引资本投入及获得银行贷款和其他融资支持。

记者注意到，《意见》提出，强化冰雪经济要素保障，加大金融支持力度。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品，加大对冰雪企业信贷投放，优化评级、授信、审批、贷后管理等信贷流程。进一步拓宽融资渠道，支持符合条件的冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。鼓励有条件的地方通过贷款贴息、政策性担保、风险补偿等方式，有效降低冰雪企业融资成本。

北京联合大学旅游学院在线旅游研究中心主任杨彦锋表示，冰雪经济与文旅、体育等多个产业有着紧密的联系，通过跨产业、泛行业的深度融合，可以创造出更多元化的产品和服务，满足消费者的多样化需求。

“推动冰雪经济发展，需要产业链各相关主体以冰雪运动为核心，围绕‘好服务’这一核心准则，将体育、旅游、文化、教育等多种要素有机融合，形成新的产业生态、业态和模式。”杨彦锋表示，深度融合与创新发展，将是支撑冰雪经济持续发展的关键所在。

(责编：罗知之、陈键)
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