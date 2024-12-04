张 敏

原标题：今日视点：跨国药企“买买买”国产创新药的启示

近日，BioNTech与专注抗体新药研发的国内药企普米斯达成协议，拟以8亿美元预付款收购普米斯。今年以来，跨国药企在国产创新药领域的并购活动频繁且金额较大，引发业界广泛关注。

跨国巨头并购国产创新药企彰显了全球医药市场对中国创新实力的认可。近年来，我国创新药研发水平不断提高，产业规模持续扩大，国内在研新药数量已经跃居全球第二位。

相比于跨国药企，国内药企在这方面显示出谨慎态度，并在收购方式、产品创新评估、收购价格制定、后续商业运营等方面面临挑战。

在笔者看来，跨国药企“买买买”国产创新药的案例给予市场重要启示和参考：

首先，要紧跟科技前沿。梳理跨国药企的并购热点，不难发现，抗体偶联药物（ADC）、双特异性抗体药物、核酸药物等赛道备受青睐，治疗领域则多集中于肿瘤、自体免疫等。这些领域是当前药物研发的热点，更是未来的发展方向，市场空间巨大。

其次，对并购标的的研判至关重要。在并购过程中，跨国药企会仔细评估标的的创新能力、技术实力及管线潜力，寻找与自身优势互补的协同点，确保所选资产能够推动企业未来发展，这种战略性的并购思路，值得国内药企借鉴。

值得一提的是，当前，创新药研发技术创新层出不穷，知识技术壁垒较高，也导致创新药的并购难度较大，这就要求企业在并购时提升对收购标的研发水平、市场竞争格局的判断能力，避免盲目跟风。药企可借助专业机构、专家等“外脑”，提升并购成功率。

再次，制定灵活的并购策略。跨国药企在买入国产创新药时，也会根据市场变化动态调整策略。有时，跨国药企在购入创新药资产后，随着研发的推进，为了更好地与自身发展相结合，会选择退回部分产品的商业化权益。这种灵活性，也值得国内药企学习。

最后，资金储备是并购成功的关键。跨国药企通常拥有雄厚的资金实力，能够合理规划并购预算，确保每一笔投资都精准到位。相比之下，国内医药企业的资金储备还存在一定差距。未来国内药企可借助资本市场工具，如定增发债等，以提升购买力。

在当前资本环境下，并购已成为创新药企实现融资的重要路径。展望未来，随着国内创新药并购活动氛围的逐渐浓厚，模式和机制日渐成熟，国内医药企业将不断借助并购工具，实现创新管线的合理布局，实现企业的转型升级，更好地推动行业高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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