张芗逸

原标题：政策效应持续释放 楼市延续回稳态势

楼市持续呈现止跌回稳态势。在存量政策陆续落实与增量政策不断出台的“组合拳”作用下，10月份房地产市场出现的积极变化在11月份得到延续。克而瑞研究中心12月2日发布的数据显示，重点城市11月份新房成交面积创年内新高，二手房成交面积环比、同比均实现增长。

展望未来，受访专家普遍认为，12月份房地产市场仍将保持一定活跃度，在政策持续发力作用下，市场将延续止跌回稳趋势。

自9月底以来，住房和城乡建设部等多个有关部门祭出“四个取消、四个降低、两个增加”房地产政策“组合拳”，着力促进房地产市场持续回稳。

在11月份，支持盘活存量闲置土地的相关政策、支持房地产市场发展的税收优惠政策、支持城中村改造工作的增量政策等依次落地，优化房地产市场供求关系，稳定市场预期，充分巩固了市场回稳向好的趋势。

克而瑞监测数据显示，11月份，30个重点城市新房成交面积环比增长3%，同比增长20%；18个重点城市二手房成交面积环比增长16%，同比增长33%。

值得注意的是，北上广深四个一线城市11月份的二手房成交套数均实现环比增长，在10月份的基础上再创新高。

北京市住房和城乡建设委员会数据显示，11月份北京存量房（二手房）网上签约套数为18763套，较10月份的17367套环比增长8.03%；网上房地产数据显示，11月份上海二手房成交27050套，环比增长10.97%；广州市房地产中介协会数据表明，11月份广州市二手住宅网签11418宗，环比增长10.01%；据深圳市住房和建设局数据统计，11月份深圳二手住宅成交套数达7125套，环比增长16.46%。

58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，近期的政策优化对高能级城市作用较为明显。四个一线城市在11月份相继取消普通住宅和非普通住宅标准，充分提振市场信心，相关的交易税费优惠政策也对置换类需求占比高的一线城市影响更大。

在成交量保持活跃的同时，房价也继续回稳。中指研究院数据显示，11月份，百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月份收窄0.03个百分点；百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，受优质改善项目入市带动，新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%。

“11月份楼市回稳态势延续，主要是受到政策优化与市场预期转暖的影响。”上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，政策“组合拳”正在发挥积极作用，限购基本取消、首付比例及房贷利率降至历史低点、交易税费成本进一步下调为成交活跃营造了宽松的政策环境，市场对房价的预期也转暖。

在中央出台的一系列政策持续释放积极效应的同时，各地也不断发力，优化房地产领域有关政策。据中指研究院统计，今年1月份至11月份，全国超300地出台超700条政策，涉及放松限购、优化限贷等多个方面。

“目前，需求端政策已较为宽松。未来推动市场实现持续回稳的关键是加快已出台政策的落实，如加快推进货币化安置100万套城中村改造，加快落实收购存量闲置土地及收储存量房等。”中指研究院研究副总监徐跃进表示，随着年末房企冲刺销售业绩，加大推盘力度，预计12月份房地产市场将保持一定活跃度。

张波认为，市场的回稳趋势有赖于需求和预期的回稳，目前这一态势较为明显。一线城市在政策层面还存在发力空间，一线城市市场热度提升将有望带动更多城市。

(责编：罗知之、陈键)

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