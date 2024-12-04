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交通运输部：全力推进交通物流降本提质增效

寇佳丽
2024年12月04日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：交通运输部：全力推进交通物流降本提质增效

12月3日上午，交通运输部召开专题新闻发布会，重点介绍了交通运输部在物流降本提质增效方面制定的一系列实施措施。

交通运输部新闻发言人刘鹏飞表示，交通物流是推进降低全社会物流成本的关键领域，发挥着先导性、基础性、保障性作用。

刘鹏飞称，近日，交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案，构建了“1+5”政策框架体系。下一步，交通运输部将“聚焦一个目标，围绕两个服务，推进五方面任务”，全力推进交通物流降本提质增效，支撑有效降低全社会物流成本。

“聚焦一个目标”是指，交通物流降本提质增效取得显著成效，全力支撑社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右。国家综合立体交通网主骨架将更加完善，综合交通运输体系改革、铁路货运市场化改革、运输结构调整、多式联运发展等方面将取得新的突破，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加凸显。

“围绕两个服务”包括：一是服务实体经济，紧密结合实体经济物流需求和模式变革，以高效的物流链做强产业链、重塑供应链、提升价值链；二是服务人民群众，紧紧围绕畅通国内消费循环，提升物流服务品质，不断满足人民群众对美好生活的向往。

“推进五方面任务”主要包括：一是聚焦“促融合”；二是聚焦“调结构”；三是聚焦“强网络”；四是聚焦“促改革”；五是聚焦“优服务”。

在聚焦“优服务”方面，刘鹏飞提出，推动智慧物流等新业态新模式创新发展。加快交通物流设施数字化转型升级。有序推动自动驾驶、无人车、无人机在重点区域示范应用。创新高铁快运、共同配送、农村客货邮融合等物流组织新模式。加快推动标准化、轻量化、厢式化、智能化物流装备应用。

中国民用航空局（以下简称“民航局”）运输司副司长商可佳披露，今年以来，我国航空货运发展形势良好，国际航空货运保持快速增长趋势。货运量规模达到历史最好水平。1月份至10月份，全行业共完成货邮运输量729.8万吨，较2019年同期增长19.3%。其中，国际航线完成293.2万吨，较2019年同期大幅增长48.5%。

商可佳表示，后续，民航局将紧紧围绕航空物流降本提质增效目标，持续深化改革，完善资源要素配置政策，优化营商环境，进一步推动国际航空货运高质量发展。

“智慧物流是人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与现代物流深度融合的新业态，是推动物流业降本提质增效的重要途径。”交通运输部运输服务司副司长、一级巡视员王绣春表示，交通运输部认真会同相关部门，着力健全制度体系，强化政策保障，推动新一代信息技术与交通物流业的融合创新，为交通物流降本提质增效持续注入新动能。

(责编：罗知之、陈键)
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