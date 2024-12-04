在人民网12月1日举办的2024乡村振兴大会上，中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事、党组副书记马可辉表示，产业帮扶是乡村振兴事业中的一个重要着力点，为乡村地区带来切实的改变和长远的效益。

马可辉介绍说：“锚定服务制造强国战略、健康中国战略、共建‘一带一路’的发展思路，通用技术集团在聚焦先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业的同时，从产业、医疗、教育等维度对内蒙古武川县和商都县进行帮扶，以开展多种项目助力当地发展产业、振兴乡村。”

“产业振兴是乡村振兴的重中之重。集团结合自身优势和内蒙古自治区武川县的资源禀赋，推进以黄芪为代表的中药材全产业链发展，打造道地药材。”马可辉说，通用技术集团以自主种植、合作种植、订单种植相结合的方式，分别打造“样板田”“效益田”“责任田”，综合带动中药材种植基地的建设。为提升中药产业价值，集团还联合武川县合作社共同成立集种植、产地初加工、销售为一体的中药饮片生产企业，并加大药材种植技术攻关力度，建立了中（蒙）药材引种试验基地、中蒙药材科技小院，以科技赋能产业能效优化。

做好医疗帮扶工作，马可辉认为，关键要推动优质医疗资源下沉。为此，通用技术集团实施“通用健康行”活动，在结对共建、人才共育、健康共享上打出了一套精准帮扶的“组合拳”。“集团向武川县和商都县分别捐赠了移动诊疗车，车内配备了心电图机、彩超等先进设备，信息与集团的互联网医院相通，为村民提供看病、体检等健康服务。此外，集团医院还对两县医院进行医疗服务精准帮扶，通过协助建设县医院的重点学科、专家以外派当地或线上远程的形式进行问诊、医疗教育资源下沉带教当地医院等方式开展帮扶，并对帮扶县老年人、儿童等特殊群体带去义诊服务。”马可辉说。

“教育帮扶，既要扶智，也要扶志。通用技术集团开展支持教育投入、强化师资队伍、推动联合办学等尝试，并通过互联网技术和信息化手段实现教育资源共享。”马可辉说，集团不仅解决“在哪儿上学”的问题，还要解决“毕业后去哪儿”的问题。为打通就业渠道、培养就业技能，集团所属相关康养公司与乌兰察布市的医学专科学校、商都县的职业学校共建人才培养基地，让县职业学校学生有机会升学到市专科学校，并在集团康养公司进行实操训练，形成了人才培养的新链条。

“未来，通用技术集团将继续积极履行央企社会责任，坚持‘两县所需、通用所能’，着力推进产业、人才、生态、文化、组织全面振兴，为助推乡村全面振兴贡献力量。”马可辉说。

(责编：曹淼、李源)

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