人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

马可辉：“产业+医疗+教育”三维帮扶 多措并举助力乡村发展

2024年12月04日08:59 | 来源：人民网
小字号

在人民网12月1日举办的2024乡村振兴大会上，中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事、党组副书记马可辉表示，产业帮扶是乡村振兴事业中的一个重要着力点，为乡村地区带来切实的改变和长远的效益。

马可辉介绍说：“锚定服务制造强国战略、健康中国战略、共建‘一带一路’的发展思路，通用技术集团在聚焦先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业的同时，从产业、医疗、教育等维度对内蒙古武川县和商都县进行帮扶，以开展多种项目助力当地发展产业、振兴乡村。”

“产业振兴是乡村振兴的重中之重。集团结合自身优势和内蒙古自治区武川县的资源禀赋，推进以黄芪为代表的中药材全产业链发展，打造道地药材。”马可辉说，通用技术集团以自主种植、合作种植、订单种植相结合的方式，分别打造“样板田”“效益田”“责任田”，综合带动中药材种植基地的建设。为提升中药产业价值，集团还联合武川县合作社共同成立集种植、产地初加工、销售为一体的中药饮片生产企业，并加大药材种植技术攻关力度，建立了中（蒙）药材引种试验基地、中蒙药材科技小院，以科技赋能产业能效优化。

做好医疗帮扶工作，马可辉认为，关键要推动优质医疗资源下沉。为此，通用技术集团实施“通用健康行”活动，在结对共建、人才共育、健康共享上打出了一套精准帮扶的“组合拳”。“集团向武川县和商都县分别捐赠了移动诊疗车，车内配备了心电图机、彩超等先进设备，信息与集团的互联网医院相通，为村民提供看病、体检等健康服务。此外，集团医院还对两县医院进行医疗服务精准帮扶，通过协助建设县医院的重点学科、专家以外派当地或线上远程的形式进行问诊、医疗教育资源下沉带教当地医院等方式开展帮扶，并对帮扶县老年人、儿童等特殊群体带去义诊服务。”马可辉说。

“教育帮扶，既要扶智，也要扶志。通用技术集团开展支持教育投入、强化师资队伍、推动联合办学等尝试，并通过互联网技术和信息化手段实现教育资源共享。”马可辉说，集团不仅解决“在哪儿上学”的问题，还要解决“毕业后去哪儿”的问题。为打通就业渠道、培养就业技能，集团所属相关康养公司与乌兰察布市的医学专科学校、商都县的职业学校共建人才培养基地，让县职业学校学生有机会升学到市专科学校，并在集团康养公司进行实操训练，形成了人才培养的新链条。

“未来，通用技术集团将继续积极履行央企社会责任，坚持‘两县所需、通用所能’，着力推进产业、人才、生态、文化、组织全面振兴，为助推乡村全面振兴贡献力量。”马可辉说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨中老铁路开通运营3周年 “黄金大通道”显活力
　　
数读中国丨制造业PMI连续三个月上升 经济景气水平保持稳定扩张
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部