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11月份中国物流业景气指数为52.8%

较10月份回升0.2个百分点

2024年12月04日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：11月份中国物流业景气指数为52.8%

12月3日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年11月份中国物流业景气指数为52.8%，较10月份回升0.2个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，11月份行业物流总体向好，大部分业务总量指数处于扩张区间，铁路、水路和邮政快递业业务总量指数连续回升。后期，物流将继续保持平稳运行态势。

具体来看，11月份，业务总量指数为52.8%，较10月份回升0.2个百分点，东、中、西部地区业务总量指数均衡回升；新订单指数为52.7%，与10月份持平，分行业来看，铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业新订单指数小幅回升。

中国物流信息中心副总经济师胡焓对《证券日报》记者表示，四季度以来，工业产业升级改造需求和居民消费潜力需求稳定释放，通信设备、电气机械、家具家电、农副食品、新能源汽车制造等产供销物流需求增加，同时能源原材料季节性需求明显回升，带动大部分行业业务总量指数保持扩张态势。

不过，经营成本压力依然存在，但企业微观盈利保持稳定。随着业务量持续回升和物流从业人员规模增长，11月份企业主营成本指数环比回升0.4个百分点，达到今年以来最高水平。

“面对成本压力，企业采取多种措施开源节流，扩宽经营渠道，加大数字化投入，微观经营效益保持稳定，10月份、11月份两个月企业主营业务利润指数均值达到46.9%，分别比二季度和三季度高0.4个百分点和0.3个百分点。”胡焓表示，从企业规模来看，小型企业和微型企业主营业务利润指数也分别保持平稳，反映出小微型企业盈利水平和生存条件得到有效改善。

与此同时，11月份，物流业固定资产投资完成额指数保持扩张区间，达到51%以上。在胡焓看来，调研中企业反映基础设施投资增速总体平稳，数字化平台化投资需求较大。

从后期市场来看，胡焓表示，11月份，业务活动预期指数为57.5%，连续4个月在56%以上高景气区间。11月份铁路运输业、多式联运行业和邮政快递业业务活动预期指数分别达到57.4%、54.5%和65%，对提振预期起到基础支撑作用。

(责编：罗知之、陈键)
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