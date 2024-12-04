寇佳丽

原标题：多维度推动专精特新“小巨人”企业持续扩容

专精特新“小巨人”企业是产业转型升级的推动者，也是产业链供应链稳定性的增强者。作为中小企业的优秀代表，专精特新“小巨人”企业的持续扩容，对我国经济高质量发展至关重要。

2024专精特新中小企业发展大会于12月1日在上海举行。据大会披露，截至目前，我国已累计培育专精特新“小巨人”企业1.46万家。

受访专家认为，上述亮眼成绩的背后，是政策扶持、市场需求、产业链协同融合发展、企业专注自我提升等多因素的共同作用。

我国顶层设计高度重视对专精特新“小巨人”企业的培育。2022年6月份，工业和信息化部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》明确提出，“‘十四五’期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、一万家专精特新‘小巨人’企业”。

中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，我国对专精特新“小巨人”企业的支持性政策日益体系化和制度化，财政扶持、税收优惠叠加创新激励等举措，正全方位、大力度推动专精特新“小巨人”企业成长壮大，夯实新质生产力发展基础。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，当前，国内外市场对高质量、高附加值产品的需求日益增长，专精特新“小巨人”企业尤其是制造业领域的专精特新“小巨人”企业聚焦战略性新兴产业，广泛提供专业化和精细化产品、服务，表现突出。从这个角度看，专精特新“小巨人”企业和市场需求属于双向奔赴。

产业链协同融合发展的深入推进，对资源共享、信息互通、协同创新等提出了新要求，这些新要求需要有实力的企业去满足、去实践，因此，不同行业都在“呼唤”专精特新“小巨人”企业的出现。宋向清认为，专精特新“小巨人”企业具有较强的创新能力，平均研发人员占比和研发强度都较高，能够在细分领域不断进行技术突破和产品创新，从而带动产业链上下游企业共同发展。

不过，当前我国在专精特新“小巨人”企业培育方面仍然存在一些短板。

“资金支持不够；人才储备不足，创新人才、管理人才、技能人才均面临短缺困境；企业创新动力有待进一步提升；部分政策落实不到位。”中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示，今后，要特别注重打造企业发展全周期、多层次资金支持体系，致力于化解企业培育中的资金难题；创新引人留人育人机制，帮助企业形成操作性强的人才激励体系；强化顶层设计和地方政策的衔接与配合，因地因企施策，推进政策举措层层落实到位。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示，专精特新中小企业是专精特新“小巨人”企业的种子库，推动专精特新“小巨人”企业扩容亦可由此入手。建议金融机构与专精特新中小企业建立长期合作关系，提供定制化、差异化金融服务方案，涵盖企业在产品研发、市场拓展、技术升级等方面的资金需求。

(责编：罗知之、陈键)

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