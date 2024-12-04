据中国银行最新消息：12月3日，中国人民银行发布公告，授权中国银行（毛里求斯）有限公司（以下简称“毛里求斯中行”）担任毛里求斯人民币清算行。至此，中国银行已在16个国家和地区担任人民币清算行，并包揽非洲地区全部三家清算行资格。

“此次毛里求斯人民币清算行设立，将进一步拓展非洲人民币清算网络，便利人民币在双边贸易投资中的使用，进一步推动中毛经济金融合作迈上新台阶。”中国银行相关负责人表示。

中国银行长期坚持高质量服务国家外交经贸大局，积极发挥人民币跨境流通主渠道作用。2024年前三季度，中国银行办理跨境人民币清算量突破1000万亿元，43家分支机构直接参与人民币跨境支付系统（CIPS），并代理全球近700家银行类金融机构间接参与CIPS系统。

毛里求斯中行是当地人民币业务主办行，自2016年成立以来不断丰富产品与服务，为促进中毛、中非多领域合作注入金融动力：积极支持“走出去”中资企业在毛、在非重点项目建设，助力将毛里求斯打造为中国投资非洲大陆的桥头堡；致力推动毛里求斯人民币市场建设，为客户提供人民币汇款、批量代发薪、贸易融资、人民币存贷款等一揽子金融服务；持续探索和推进同毛里求斯主权机构及金融机构间业务合作，丰富人民币跨境应用场景。

(责编：曹淼、李源)

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