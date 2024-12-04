人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国银行获准担任毛里求斯人民币清算行

2024年12月04日09:08 | 来源：人民网
小字号

据中国银行最新消息：12月3日，中国人民银行发布公告，授权中国银行（毛里求斯）有限公司（以下简称“毛里求斯中行”）担任毛里求斯人民币清算行。至此，中国银行已在16个国家和地区担任人民币清算行，并包揽非洲地区全部三家清算行资格。

“此次毛里求斯人民币清算行设立，将进一步拓展非洲人民币清算网络，便利人民币在双边贸易投资中的使用，进一步推动中毛经济金融合作迈上新台阶。”中国银行相关负责人表示。

中国银行长期坚持高质量服务国家外交经贸大局，积极发挥人民币跨境流通主渠道作用。2024年前三季度，中国银行办理跨境人民币清算量突破1000万亿元，43家分支机构直接参与人民币跨境支付系统（CIPS），并代理全球近700家银行类金融机构间接参与CIPS系统。

毛里求斯中行是当地人民币业务主办行，自2016年成立以来不断丰富产品与服务，为促进中毛、中非多领域合作注入金融动力：积极支持“走出去”中资企业在毛、在非重点项目建设，助力将毛里求斯打造为中国投资非洲大陆的桥头堡；致力推动毛里求斯人民币市场建设，为客户提供人民币汇款、批量代发薪、贸易融资、人民币存贷款等一揽子金融服务；持续探索和推进同毛里求斯主权机构及金融机构间业务合作，丰富人民币跨境应用场景。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨中老铁路开通运营3周年 “黄金大通道”显活力
　　
数读中国丨制造业PMI连续三个月上升 经济景气水平保持稳定扩张
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部