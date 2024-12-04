眼下，对明年1月1日起施行的一部地方性法规，浙江全省的乡村充满着期待。

这就是浙江省十四届人大常委会第十三次会议近日审议通过的《浙江省“千万工程”条例》（以下简称《条例》），也是全国首部关于“千万工程”工作的地方性法规。

《条例》不仅是对“千万工程”成功经验的制度化总结，更是为建设宜居宜业和美乡村、推动乡村全面振兴，提供了坚实的法制保障。

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《条例》共八章58条，其中，第三章至第七章涵盖了人居环境提升、乡村产业发展、公共服务优享、文化保护传承、村庄治理优化等多个方面，提出应当根据人口规模变化、区位条件和发展趋势，合理确定村庄类型，结合本地乡村风貌特色，推进农村生活、生产、生态环境改善一体谋划；对农村集体财产进行系统化运营，发展农业新质生产力；完善农村供水、供电、交通体系，统筹优质教育、医疗、养老服务资源；保护、传承乡村文化遗产，加强乡村文化供给；完善自治、法治、德治相结合的乡村社会治理体系等要求。

浙江为何要出台该条例？

2003年6月，浙江省率先启动了“千村示范、万村整治”工程。二十年多来，“千万工程”从人居环境整治入手，不断丰富建设内涵，拓展建设领域，推动浙江乡村产业、生态、文化、民生等各方面发生深刻变革，造就了浙江万千美丽乡村，造福了万千农民群众。

2024年中央发布的一号文件提出要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。

浙江一直通过法治手段规范“千万工程”推进中遇到的问题。2003年来，浙江省人大常委会制定和修改涉及“千万工程”的地方性法规40余件，设区市人大常委会也制定了许多相关的地方性法规。

“这些专项法规聚焦解决具体问题，为改革破题奠定了良好法治基础。总体看来，‘千万工程’依然需要一部综合性、基础性的法规。”浙江省人大常委会法工委相关负责人表示，制定《条例》可以提供直观性、直接性的法律指导规范，平衡多方法律利益，以有机整体的方式解决其中的矛盾，实现“千万工程”规范化与长效化。

中共浙江省委党校公共管理教研部主任、教授陈宏彩认为，《条例》不仅系统集成了“千万工程”实施的理论成果、实践成果和制度成果，构建了规范化、长效化学习运用“千万工程”经验的法治保障体系，还贯穿了“千万工程”所蕴含的发展理念、工作方法和推进机制等，为全国乃至全球乡村发展提供了可借鉴、可复制的行动指南，使乡村现代化建设的中国方案和中国智慧更加具象化展示给全世界。

得益于“千万工程”，金华义乌市后宅街道李祖村从一个默默无闻的“水牛角村”变成远近闻名的“国际文化创客村”“全国文明村”。今年以来，李祖村更是与周边8个村落联合组建了大李祖“共富联盟”，成立大李祖文化发展有限公司，共同探索区域联合发展，推进共同富裕。

“李祖村扎实推进共同富裕，是浙江‘千万工程’显著成效的一个缩影。”全国人大代表，李祖村党支部书记、村委会主任方豪龙表示，《条例》让乡村未来发展有了更具体的法规指导。

从过去的“天上布满蜘蛛网，地上下雨走泥汤”，到现在的生态富美、乡村和美、文艺优美的生态文旅网红村，绍兴市越城区鉴湖街道坡塘村的蝶变，同样也得益于“千万工程”。

坡塘村村貌。刘军国摄

“《条例》为今后基层农村工作指明了目标导向和努力路径。”坡塘村党委书记罗国海说，坡塘村将坚持党建引领乡村全面振兴，进一步引导和鼓励村民参与乡村振兴，深入挖掘传承本村历史文化，继续保护好生态，促进乡村产业发展不断迭代升级。（人民日报客户端浙江频道 刘军国）

(责编：罗知之、陈键)

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