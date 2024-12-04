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推动房地产与金融良性循环 “白名单”项目“应贷尽贷”

人民网记者 杜燕飞
2024年12月04日09:46 | 来源：人民网
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为促进房地产市场平稳健康发展，今年年初，金融监管总局会同住建部建立了城市房地产融资协调机制（以下简称城市协调机制）。

近期，住建部、金融监管总局联合召开的全国保交房工作推进视频会议提出，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。

当前，在城市协调机制支持下，各地持续完善支持金融机构“能贷、敢贷、愿贷”措施。在广西林，广西“时代壹号北苑住宅一期”项目是当地白名单项目。“今年9月底，我们收到城市协调机制推送后，10日内完成全部授信审批流程，审批金额1.1亿元。”中国农业银行玉林分行相关负责人表示，为企业开立项目资金监管专户，超1亿元开发贷款一次性拨付到账，实行专款专用、封闭管理。

记者梳理，为推动“应贷尽贷”，当前，城市协调机制做好项目审核把关，将符合要求的向商业银行推送，商业银行按照市场化、法治化原则做好评估，落实好贷款三查，做好项目可行性评估，结合自身经营情况和风险承受能力进行综合论证，把控好风险，对符合贷款条件的给予融资支持。

对不符条件的项目，城市协调机制组织房地产企业针对性做好问题修复，例如，对于“四证”不齐全的项目，可由自然资源部、住建部等研究推进办理；对于抵押物不足，可由城市协调机制推动房企增补充合格的抵押物等，推动项目尽快符合“白名单”要求。

值得一提的是，为推动银行分支机构和客户经理 “能贷、敢贷、愿贷”，金融监管部门指导金融机构制定尽职免责具体实施细则，在评级授信、贷款调查审查审批、贷款发放及贷后管理等环节已按要求勤勉尽职的，以及因不可抗力因素导致贷款发生风险的，应予以免责。

与此同时，为推动资金拨付“能早尽早”，据介绍，商业银行可在与房地产项目公司协商一致的前提下，将全部贷款提前发放至房地产项目公司开立的项目资金监管账户，后续依据实际用款申请，从监管账户受托支付至用款对象。在保障贷款资金不被挪用的前提下，将贷款资金快速、发放至“白名单”项目公司账户上，提早支付上下游企业资金，提早推动项目开工建设。

业内人士表示，对银行而言，可以提升资金拨付的灵活度，简化了提款流程，避免无法按时按量发放贷款，提升资金拨付效率。对房企而言，账面上将有更多现金资产，有利于改善企业资产负债表，增强账面流动性和财务实力；可以给施工方、材料商等上游企业更为确定的资金支付预期，滋润供应链上下游企业，确保项目竣工交付；可以打消各方对房企后续融资无法按时到位的顾虑，增加对项目的信心。

引导金融机构积极满足房地产行业合理融资需求，不仅有利于支持房地产市场平稳健康发展，也有利于从根本上防范金融风险。”金融监管总局相关司局负责人表示，下一步，在加快“白名单”项目扩围进度、推动加大已审批贷款投放力度、优化资金拨付方式的同时，将指导各级城市协调机制、金融机构建立“白名单”扩围统计报表和工作台账，逐个项目进行统计分析，及时监测扩围工作进展情况；建立定期通报、约谈机制，工作进度慢、积极性差的地方及时进行督促指导，巩固和扩大城市协调机制工作成效，更好满足房地产项目融资需求。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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