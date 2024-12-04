国家开发银行最新消息：今年以来，国开行以人口规模大密度高的中心城区和影响面广的关键领域为重点，积极支持城市更新行动，助力加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

据介绍，国开行主动对接各地方政府，依据城市体检结果，配合编制城市更新专项规划和年度实施计划。强化“两新”“两重”及各地城市更新实施计划等项目跟踪，因地制宜探索市场化融资模式，提供定制化金融服务，助力强化资金保障。同时，主动对接15个城市更新示范城市，积极探索可复制、可推广的实践经验。

今年1月至11月，国开行向市政基础设施建设与改造更新、海绵城市、城镇老旧小区改造、城市生命线安全工程、历史文化保护传承、环境基础设施等重点领域发放中长期贷款2730亿元，有力服务增强发展潜力、优化发展空间，推动城市业态、功能、品质不断提升。

国开行积极做好金融服务，助力破解准公益类项目融资难题，与中央预算内投资资金、超长期特别国债资金、地方政府专项债资金等形成合力，共同支持城市燃气、供排水、供热等管网更新改造，助力实施城市生命线安全工程，做实民生“里子”，消除安全隐患。

探索构建“全城保护、成片打造”“产业导入、活化遗产”“街区统筹、空间织补”等项目模式，国开行将历史文化保护传承有机融入城市更新，支持了一批具有示范效应的项目落地实施。

今年以来，国开行福建分行积极跟踪对接中山南路及周边45条街巷综合保护提升工程，协助开展项目策划，细致梳理建设内容，积极整合有效资源，夯实完善信用结构，用好各类专项支持政策，为项目落地实施提供了坚实保障。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，也是城市更新行动的重要内容。国开行重点支持改造2000年底前建成的城镇老旧小区，助力市政配套基础设施改造提升、公共部位维修、小区内建筑节能改造、公共服务配套设施建设及智慧化改造等，切实改善人民群众生活环境和居住条件。国开行江西分行支持对全南县45个老旧小区330栋住宅楼进行综合改造，并对配套基础设施和公共服务设施等进行改造提升。

“国开行将继续加强政银合作，动态跟踪各地推动城市更新和安全韧性提升的具体举措，不断完善金融服务产品模式，加大信贷支持力度，为推进以人为本的新型城镇化建设作出新的贡献。”国开行住宅和城市建设业务部副总经理赵云锦表示。

(责编：曹淼、李源)

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