人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家开发银行：积极服务扎实有序推进城市更新

2024年12月04日10:07 | 来源：人民网
小字号

国家开发银行最新消息：今年以来，国开行以人口规模大密度高的中心城区和影响面广的关键领域为重点，积极支持城市更新行动，助力加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

据介绍，国开行主动对接各地方政府，依据城市体检结果，配合编制城市更新专项规划和年度实施计划。强化“两新”“两重”及各地城市更新实施计划等项目跟踪，因地制宜探索市场化融资模式，提供定制化金融服务，助力强化资金保障。同时，主动对接15个城市更新示范城市，积极探索可复制、可推广的实践经验。

今年1月至11月，国开行向市政基础设施建设与改造更新、海绵城市、城镇老旧小区改造、城市生命线安全工程、历史文化保护传承、环境基础设施等重点领域发放中长期贷款2730亿元，有力服务增强发展潜力、优化发展空间，推动城市业态、功能、品质不断提升。

国开行积极做好金融服务，助力破解准公益类项目融资难题，与中央预算内投资资金、超长期特别国债资金、地方政府专项债资金等形成合力，共同支持城市燃气、供排水、供热等管网更新改造，助力实施城市生命线安全工程，做实民生“里子”，消除安全隐患。

探索构建“全城保护、成片打造”“产业导入、活化遗产”“街区统筹、空间织补”等项目模式，国开行将历史文化保护传承有机融入城市更新，支持了一批具有示范效应的项目落地实施。

今年以来，国开行福建分行积极跟踪对接中山南路及周边45条街巷综合保护提升工程，协助开展项目策划，细致梳理建设内容，积极整合有效资源，夯实完善信用结构，用好各类专项支持政策，为项目落地实施提供了坚实保障。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，也是城市更新行动的重要内容。国开行重点支持改造2000年底前建成的城镇老旧小区，助力市政配套基础设施改造提升、公共部位维修、小区内建筑节能改造、公共服务配套设施建设及智慧化改造等，切实改善人民群众生活环境和居住条件。国开行江西分行支持对全南县45个老旧小区330栋住宅楼进行综合改造，并对配套基础设施和公共服务设施等进行改造提升。

“国开行将继续加强政银合作，动态跟踪各地推动城市更新和安全韧性提升的具体举措，不断完善金融服务产品模式，加大信贷支持力度，为推进以人为本的新型城镇化建设作出新的贡献。”国开行住宅和城市建设业务部副总经理赵云锦表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动房地产与金融良性循环 “白名单”项目“应贷尽贷”
　　为促进房地产市场平稳健康发展，今年年初，金融监管总局会同住建部建立了城市房地产融资协调机制（以下简称城市协调机制）。 近期，住建部、金融监管总局联合召开的全国保交房工作推进视频会议提出，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。…
杨长风院士：北斗全面赋能大众生活 下一代系统将更先进
　　北斗卫星导航系统工程自1994年立项实施以来，已走过辉煌三十载，全面建成了世界一流的全球卫星导航系统。当前北斗系统的运行状况如何？有哪些实际应用？面向未来，北斗系统又将如何持续创新发展？带着这些问题，人民网专访了北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部